Биография Виктора Казанцева: был против войны в Чечне из-за покалеченного сына

Виктор Казанцев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Краснодаре в возрасте 75 лет умер Виктор Казанцев - бывший полпред президента в Южном федеральном округе и генерал, получивший звание в Грозном в 2000 году. 16 сентября пройдет прощание с умершим. «КП-Ставрополь» рассказывает яркие факты биографии Виктора Казанцева.

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Виктор Казанцев родился в 1946 году в Белоруссии. В молодости он начал военную карьеру, сначала командовал взводами, но в 70-е был переведен в Закавказский военный округ в качестве командира. А затем оказался в Средней Азии. В 1982 году ему доверили командовать 30-й гвардейской мотострелковой дивизией в Центральной группе войск (Чехословакия).

В 1996 году Казанцев, будучи в звании генерал-лейтенанта, попал на Северный Кавказ. Уже через год его поставили командующим войсками СКВО. Вплоть до окончания Второй чеченской войны (август 1999 - апрель 2000) он руководил и военным округом, и Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе. Его близкий друг, Герой России и генерал-полковник Геннадий Трошев писал в мемуарах о Казанцеве:

- Хотя Виктор Германович сам в первой войне и не участвовал, но не избежал тяжелой участи тех родителей, чьи дети пострадали в Чечне. Его сын Сергей - храбрый и мужественный офицер - получил на войне тяжелейшее увечье, стал инвалидом и впоследствии уволился из Вооруженных Сил. Мы все понимали отцовские чувства Казанцева-старшего, его критическое отношение к первой чеченской кампании 1994-1996 годов, желание избежать новых военных конфликтов.

Коллеги отмечают, что у Казанцева был вспыльчивый характер. Но многие понимали, что он поступал так из-за того, что горит делом. По воспоминаниям современников, командующий особое внимание уделял обустройству быта и моральному состоянию военнослужащих. По указу президента РФ Бориса Ельцина от 4 декабря 1999 года Виктору Казанцеву присвоили звание генерала. Тогда же стал Героем России за антитеррористические операции в Дагестане и Чечне. Через несколько месяцев, после официального объявление о завершении активных боевых действий на Кавказе, он ушел в запас.

- И неудивительно, что его очень любят в Дагестане, считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать: он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский, по аналогии с Суворовым-Рымникским (русский полководец Александр Васильевич Суворов в 1799 году получил титул князя Италийского графа Суворова-Рымникского - Прим.), - писал Трошев.

В мае 2000 года Казанцева назначили на должность полпреда президента России в Южном федеральном округе. В это время он окончательно обосновался в Краснодаре и в 2001 году стал почетным гражданином Краснодара. Был мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе.

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