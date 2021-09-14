В КЧР очевидец трагедии со сходом ледника рассказал о погибших туристках

В ближайшее время проход по этому эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен. Фото: Инстаграм главы республики Рашида Темрезова

14 сентября в зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае КЧР оказалась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

На место оперативно выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

- Я искренне соболезную их родным и близким. Еще одну туристку, получившую серьезную травму, сейчас эвакуируют спасатели. С ней уже работают медики, - добавил он. Другие туристки не пострадали, в зоне обрушения ледника сейчас нет людей – жителей поселка, или туристов, чьей жизни может угрожать опасность.

В ближайшее время проход по этому эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов.

По словам главы республики, эта туристическая группа не была зарегистрирована в подразделении МЧС перед выходом на маршрут.

- Хочу еще раз напомнить, что перед выходом на любые туристические горные маршруты и жителям, и туристам, всегда нужно регистрироваться в МЧС, идти в сопровождении только опытных гидов и всегда думать, в первую очередь, о собственной безопасности. Ведь горы - это не только наше природное богатство, это еще и стихия, неподконтрольная человеку.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что, по последним данным, погибли 47-летняя Татьяна Фрик из Красноярска и еще одна туристка — предположительно, от сильного кровотечения.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», ледник сошел прямо на женщин, когда они делали снимок на его фоне. Еще у одной туристки подозрение на перелом позвоночника.

По словам гида, который стал очевидцем трагедии, группа из шести человек шла к водопаду. Подъем оказался нелегким, поэтому две пожилые женщины остались ждать остальных в километре от места трагедии.

Гид отговаривал туристок от подъема, боялся за их безопасность, как признается. Но женщины настояли. Очевидец вспоминает, что туристки сделали привал у ледника, заварили чай, а потом попросили сфотографировать их.

По словам гида, все произошло в течении 30 секунд. В последний момент гид по имени Радмир изо всех сил пытался оттащить 47-летнюю туристку Ирину Фрик из-под ледника. К сожалению, женщина погибла от полученных травм.

Следом за ней от серьезных травм на месте также скончалась 27-летняя туристка Евгения.

- Я призываю всех: будьте предельно осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности, даже самыми малыми, и о любом происшествии незамедлительно сообщайте в службы быстрого реагирования. Ваша внимательность и осторожность может спасти как вашу собственную жизнь, так и помочь спасти чужую, - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.

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