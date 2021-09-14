До пяти человек выросло число пострадавших при сходе ледника в горах Карачаево-Черкессии

Ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Фото: Мария Забарлиева

Число жертв из-за схода ледника Алибек в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух. По последним данным, погибли 47-летняя Татьяна Фрик из Красноярска и еще одна туристка — предположительно, от сильного кровотечения.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», ледник сошел прямо на женщин, когда они делали снимок на его фоне. Еще у одной туристки подозрение на перелом позвоночника.

Ранее «КП» писала, что инцидент произошел в Домбае на высоте 2200 метров. Четверо пострадали и обратились к врачам за медицинской помощью. Спасатели сообщают, что маршрут туристами не был зарегистрирован.

Тем временем прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку после происшествия в горах.

Ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Его панцирь покрыт трещинами глубиной до 60 метров (!). Поэтому шагать по леднику в одиночку опасно.