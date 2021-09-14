Прокуратура начала проверку после гибели туриста под ледником в КЧР

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку после происшествия в горах. При сходе ледника в Алибекском ущелье курортного поселка Домбай погиб один человек и пострадали еще четверо, двое из которых получили множественные травмы.

- Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы, - комментируют «КП-Ставрополь» в надзорном ведомстве. - В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Как ранее писала «КП», пострадала группа альпинистов, приехавших в КЧР из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Свой маршрут они не регистрировали. На месте происшествия работает оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона из двух человек, одной единицы техники, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения в количестве 8 человек и двух единиц техники.