Внедрят ген Антихриста и не родишь: какие мифы о вакцинации я услышала перед прививкой и что говорят ученые

Сделать прививку от коронавируса можно также в некоторых торговых центрах Ставрополя, цирке (как ставропольском, так и кисловодском). А в Невинномысске действует круглосуточный пункт вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если в начале пандемии коронавируса мало кто понимал, что происходит, то со временем почти у каждого появился свой печальный опыт. От вируса умирали близкие, тяжело переносили болезнь родные. Когда в медучреждениях Ставрополя начали открываться первые прививочные пункты, многие мои знакомые сразу пошли вакцинироваться. «Последствия болезни нам страшнее побочки» - говорили они.

Я тоже задумалась о прививке, но сначала решила сдать анализ на антитела к коронавирусу. Тест показал, что мой организм уже сталкивался с инфекцией, хотя никаких симптомов COVID-19 у меня не было. Я решила подождать с вакцинацией хотя бы до весны-начала лета.

Но к июню 2021 года в Ставрополе вдвое выросло число тяжелых случаев течения коронавируса. Я поняла, что откладывать дальше некуда и записалась на вакцинацию.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах). Фото: Ася АСРЯН

Морально я была готова к бюрократии, но до этого дело не дошло. К моему счастью, в Ставрополе работают пункты вакцинации и в торговых центрах. Один из них находится напротив моего дома, туда я и направилась.

А ПАЦАНЫ ГОВОРЯТ, ЧТО...

Опасаясь «побочек», за первой дозой я решилась пойти только в отпуске - чтобы иметь возможность отлежаться без ущерба работе. Пункт вакцинации открывался в 10 утра. К этому времени, несмотря на будний день, у входа уже растянулась большая очередь.

Ажиотаж, по всей видимости, был связан с тем, что накануне в Ставрополь доставили очередную партию вакцины по первому компоненту Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). А еще на прошедшей прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что в свое время привился именно «Спутником». Этот факт хорошо запомнился стоящим в очереди людям, судя по их разговорам.

В тот день в очереди было больше людей среднего возраста, приблизительно до 45 лет. Больше всего переживаний прививка вызывала у мужчин.

Желающие привиться стоят в очереди в медмасках. Каждые 20-30 минут выходит медработник и напоминает о необходимости их ношения тем, кто снял Фото: Ася АСРЯН

- А там только «Спутник»? А то, я что-то боюсь его, - спросил меня впереди стоящий мужчина лет 30-35.

- Именно здесь только - «Спутник V». А боитесь чего?

- Да пацаны говорят, что на потенцию сильно влияет. У знакомых сосед, говорят, вообще после укола умер. Не знаю, что страшнее: умереть вот так или всю жизнь мучиться, что больше не можешь [жить полноценной половой жизнью - Прим.].

После того, как в нашу очередь отдали анкеты, желающих поговорить и поделиться страхами перед вакцинацией, стало больше. Любопытная деталь - практически каждый знал, что должен заполнить анкету, но лишь единицы взяли с собой ручки. Так они и кочевали по всей очереди.

Во второй раз уже не нужно сканировать документы, но заполнить анкету нужно Фото: Ася АСРЯН

У меня (я ж журналист!) была своя ручка. Пока я заполняла данные, вокруг меня собиралась вторая очередь - за ручкой. Неожиданно вместо уже привычного: «А можно мне потом?» я услышала:

- А Вы рожали уже?

- Нет, - ответила я полной женщине лет 50-60 в шляпе с огромными полями.

- Зачем прививаешься тогда, если еще не рожала? Вы бы, молодежь, хоть почитали бы сначала, чем она [прививка от ковида - Прим.] вам обернется. А то все на моря хотят, вот и стоят в очереди, - продолжила сетовать и советовать дама.

Особо стареньких пенсионерок под руку приводили и уводили родственники Фото: Ася АСРЯН

Ее слова вызвали улыбку у других женщин, стоящих рядом со мной, а также новый страх и ужас в глазах того самого переживавшего за потенцию мужчины.

37, ОЩУЩАЕТСЯ КАК 40

Ближе к 13:20 в очереди за вакциной стояло не меньше 70 человек. Вышел медработник и попросил дать им 15-20 минут, чтобы они немного отдохнули.

Сделать прививку я смогла ближе к 14:30. Перед тем, как войти в процедурный кабинет, ассистент отсканировал мой паспорт, страховой полис и СНИЛС. А уже в самом кабинете медработник прочитал заполненную анкету, измерил давление, температуру, сатурацию. Удостоверившись, что самочувствие у меня нормальное, мне сделали долгожданный укол и выдали «Памятку при вакцинации против COVID-19».

Не так страшен оказался «Спутник V», как его кое-кто пытается малевать Фото: Ася АСРЯН

Там указано, что после введения первого и второго компонента в первые сутки пациент может наблюдать у себя болезненность в месте инъекции, повышение температуры тела, головную боль, общие недомогания и прочие не очень приятные вещи.

Также рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Первый день после вакцинации я чувствовала себя хорошо, как ни в чем не бывало. Однако ночью проснулась от того, что поднялась температура. Померила - всего 37. По ощущениям - все 40.

Желающие привиться ставропольцы занимают живую очередь до открытия пункта вакцинации Фото: Ася АСРЯН

Обычно, когда болеешь, плохо соображает голова. В этот раз она была единственной частью тела, не испытывавшей дискомфорта, ломило все тело. Выпив таблетку парацетамола, к утру я чувствовала себя нормально. Не сильно, но почти неделю болела рука в месте укола.

Другие коллеги рассказывали, что после прививки вообще не могли кружку поднять. Так что я могу считать, что вакцинация первой дозой у меня прошла успешно. Одна ночь недомогания и температуры – это несущественная плата за жизнь без пандемии.

ГДЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ АНТИХРИСТА?

До получения второго компонента должен был пройти 21 день. Все это время я слушала городские легенды о том, что привитый распространяет вирус, о том, что в ближайшие годы можно не мечтать о беременности, а то и вообще распрощаться с мыслью завести потомство.

Попадались еще и антипривочники-верующие.

- А ты хоть знаешь, что тебе туда заливают? Про это в СМИ не напишут, но эту вакцину делают с использованием запретных компонентов. Могут даже клетки человеческого эмбриона добавить! - делилась «ценными знаниями» одна приятельница, моя ровесница.

Другая - тоже молодая, современная, начитанная и, как мне раньше казалась, умная девушка - запугивала, что с вакциной в организм могут ввести любой ген, включая... ген антихриста. Добиться, кто и где смог не просто отыскать этого самого антихриста, но еще и ДНК-тест провести, я от знакомой так и не смогла. Все аргументы в подобных дискуссиях сводились к тому, что это сказал некий «знающий человек».

В этот раз в очереди я простояла чуть меньше трех часов, прежде чем войти в процедурный кабинет Фото: Ася АСРЯН

И вот пришло время ставить второй компонент. На этот раз очередь стояла еще до открытия пункта. Уточнив, кто последний, я отошла купить воды, а когда вернулась, перед входом чуть ли не дрались две женщины. Они уверяли, что заняли очередь еще в 8 утра. Успокаивать их пришлось охраннику торгового центра.

Во второй раз требовалась только анкета, без копии документов. В очереди мелькали знакомые лица, с которыми я прививалась первым компонентом. Увеличилось количество людей пожилого возраста. Особо стареньких пенсионерок под руку приводили и уводили родственники.

В этот раз в очереди я простояла чуть меньше трех часов, прежде чем войти в процедурный кабинет. Никакого волнения уже не было. Перед прививкой снова измерили температуру, сатурацию, давление. Спросили, как я перенесла первый компонент, поднималась ли температура.

Затем – знакомая уже процедура: садишься на кушетку, готовишь руку. Препарат ввели быстро и безболезненно. Тут уже не знаю, в чем причина: его в особенностях моего организма, или в легкой руке разговорчивой молодой медсестры.

Весь процесс занял от силы 5 минут. Я вернулась на работу, спокойно провела день. Нормальное самочувствие сохранялось до утра.

Перед прививкой снова изменили температуру, сатурацию, давление. Спросили, как я перенесла «первую прививку», поднималась ли температура Фото: Ася АСРЯН

К шести утра у меня начался озноб, появились ломота в суставах и тошнота, разболелась голова, поднялась температура. Градусник, правда, уверял, что жар мне опять померещился - всего-то 37! Но парацетомол я выпила.

Часа через три основные симптомы прошли, но неприятные ощущения в теле и температура сохранялись до ночи. Сон окончательно помог победить побочку - утром я не обнаружила ни температуры, ни боли. Место укола, кстати, во второй раз беспокоило гораздо меньше.

КАК РОЖУ - ТАК СКАЖУ

Одним словом, не так страшен оказался «Спутник V», как его кое-кто пытается малевать. И не так страшна «побочка» после прививки.

Кстати, к вопросу «Зачем прививаешься, если еще не рожала» - в рекомендации Роспотребнадзора указывается, что если в промежутках между двумя прививками у женщины наступила беременность, то это не повод волноваться. Вакцина от коронавируса не представляет угрозы для здоровья будущей матери и плода. А в Санкт-Петербурге, например, на днях стала доступна вакцинация горожанок в положении.

Также есть исследование о влиянии на сперматозоиды вакцинации «Спутником V».

- Кроме спермы переболевших ученые исследовали биоматериал мужчин, не инфицированных коронавирусом. При этом здоровые добровольцы были вакцинированы «Спутником V». Специалисты сравнили те же параметры (работу генов, связанных с обеспечением подвижности сперматозоидов, и др.), и результат анализа показал: никаких изменений, характерных для ковида, вакцинация не дает. Более того, у привитых генетический анализ спермы проводился спустя 75 дней после введения вакцины. То есть отсутствие неблагоприятных изменений после прививки подтвердилось и в новом «цикле» сперматогенеза. Таким образом, итоги исследования не только не подтверждают опасения по поводу последствий COVID-19 для репродуктивного здоровья мужчин, но и подчеркивают необходимость и безопасность вакцинации, - рассказала «КП» академик РАН Лейла Адамян.

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