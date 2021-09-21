Рамзан Кадыров показал, как он встречал победу на выборах в Чечне

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров опять стал главой Чеченской Республики. Так было решено после народного голосования жителей республики. Причем в 2021 году в регионе отличная явка - 714 109 человек. И это на 73 тысячи больше, чем в 2016 году. Ну и Кадыров поставил личный рекорд: за его кандидатуру на пост проголосовали 99,7% избирателей.

Политик показал, как он встречал результаты выборов, озвученные главой Избиркома ЧР Умар Байханов.

- Я очень благодарен им за это и приложу все усилия для того, чтобы сделать лучше жизнь в республике. Мы показали всему миру, что чеченский народ живёт в согласии и единстве, - написал Кадыров в соцсетях.

По словам переизбранного главы республики, в ходе выборов не было зафиксировано ни одного случая нарушения на участках. Кроме того, Байханов сообщил, что в законодательном органе Чечни большинство принадлежит "Единой России" - более 89%.

Впервые на пост руководителя региона Кадыров вступил в феврале 2007 года, где поставили исполняющим обязанности президента ЧР. Через пару месяцев политик занял должность. В сентябре 2016 года Чечня впервые выбирала главу путем голосования. И Кадыров победил с огромным отрывом - 97,94%.

За время службы Родине политик стал Героем России, был удостоен орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2006 году его признали почетным членом Российской Академии естественных наук.

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