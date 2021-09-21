Явка в республике составила около 84% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подведены итоги голосования за депутатов Государственной думы и Народного собрания республики после обработки 100% бюллетеней.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, кто прошел в Госдуму от Дагестана на выборах 2021 года. Явка в республике составила около 84%.

На выборах в Госдуму по одномандатным избирательным округам победили: в Северном округе – заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Абдулхаким Гаджиев (84,87%).

В разное время он занимал руководящие посты в МВД Дагестана и ГУ МВД России по СКФО. Сейчас он занимает мост заместителя командующего Северо-Кавказским округом Федеральной службы войск национальной гвардии, генерал-майор.

В Южном – постпред Дагестана при президенте РФ Джамалдин Гасанов (73,31%). С 2000 по 2004 год он работал главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Кабардино-Балкарской Республике и региону Кавказские Минеральные Воды. Был депутатом Государственной думы 5 и 6 созывов.

В Центральном – действующий депутат Госдумы Мурад Гаджиев (80,20%). О нем известно, что он имеет также профессиональную награду виноделов - золотую медаль им. Л. С. Галицина (2002). Также он - заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, чемпион Европы и призер мира по вольной борьбе. Женат, имеет дочь и двух сыновей.

В Народное собрание Дагестана седьмого созыва проходят три партии: «Единая Россия» (73,74% голосов), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (12,71%) и КПРФ (11,62%). ЛДПР и «Партия Роста» не набрали нужного числа голосов для допуска к распределению депутатских мандатов в парламенте республики.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу за «Единую Россию» проголосовали 81,18% избирателей. ЛДПР – 2,49%, «Партия Роста» – 1,05%, КПРФ набрала 6,20 голосов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», – 5,56%.

За остальные партии проголосовали менее 1% избирателей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, о том, кто прошел в Госдуму от Ставропольского края в 2021 году.

Состав депутатов по одномандатным округам не изменился. Ими стали члены «Единой России» Михаил Кузьмин, Ольга Казакова, Ольга Тимофеева и Елена Бондаренко. Выборы признаны состоявшимися, результаты - действительными. Нарушения, которые ставили бы под сомнение итоги, не выявлены.

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