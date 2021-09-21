Кадыров ответил президенту США насчет секс-меньшинств фразой «в Чечне нет петухов»

Глава Чечни назвал Соединенные Штаты самой проблемной и самой агрессивной в мире страной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 сентября прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.

В ответ на эту реплику чеченский лидер заявил, что в республике «нет петухов» - «вместо них у нас куриные мужья». Эти слова Кадыров сопроводил смеющимися смайлами в своем Telegram-канале.

Глава Чечни в этой записи назвал Соединенные Штаты самой проблемной и самой агрессивной в мире страной:

— Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику, — написал Кадыров.

Так, 21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что журналист американского телеканала АВС Джейм Лонгман снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Корреспонденту удалось встретиться с тогдашним начальником чеченской полиции Апты Алаудиновым.

Журналист рассказал, что Алаудинов сразу согласился на интервью, сказав, что скрывать» им «нечего. Тогда Апти сообщил, что представители чеченского этноса не могут представить, что среди них есть геи, а тот, кто спросит о гомосексуальных родственниках, будет избит.

Начальник чеченской полиции устроил для журналистов экскурсию по тюрьме, где, по их словам, «пытают геев».

После того как они зашли в камеру, американский журналист сказал: «Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что, если я сказал бы, что я гей?»

—Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все, — ответил полицейский.