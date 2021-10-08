«Мушарака» подключает к домам солнце

Предприятие ООО «ЗАО Мушарака» создано в 1990 году группой инженеров авиационной промышленности. Фото: musharaka.ru

Дагестан славен закалёнными временем предприятиями. ООО «ЗАО Мушарака» в Буйнакске - яркий пример. Рождённое в непростые 1990 годы предприятие смогло не только выжить, но и увеличить свой потенциал, стать одним из лидеров в республике по росту промпроизводства.

Перечень выпускаемой продукции сегодня на предприятии обширен - более 100 наименований. Например: трубы из полипропилена и полиэтилена, детали из латуни, системы отопления и капельного орошения. Вот-вот начнётся серийное производство новых солнечных нагревателей, которые можно использовать даже в мороз (!) для отопления, нагрева воды, бассейнов, битума, масел, приготовления пищи, стерилизации медицинских инструментов и т. д. Но главное - специалисты «Мушарака» имеют более 25 патентов на собственные изобретения! И в этой эксклюзивности, наверное, основная причина успеха.

Впрочем, пусть лучше расскажет о развитии и планах предприятия на будущее гендиректор ООО «ЗАО Мушарака» Али-Омар Магомедович Ахмедов.

Гендиректор ООО «ЗАО Мушарака» Али-Омар Магомедович Ахмедов. Фото: musharaka.ru

- Большой прирост объёмов производства у нашего предприятия по итогам 2020 года неслучаен, - говорит Али-Омар Магомедович. - Это результат работы по модернизации производства, обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, приобретению нового оборудования, внедрению новых оригинальных технологий. Все это позволило в непростом «ковидном» 2020 г. привлечь покупателей и значительно увеличить объёмы. Несомненную роль сыграли и займы, полученные на развитие от Фонда развития промышленности (ФРП) России, благодаря которым мы, собственно, приобрели новое оборудование, модернизировали производство. Хотя брали льготный заём под 5% годовых, а получилось, что под 10% из-за псевдорыночных подходов Сбербанка, который только за конвертацию рубля запросил 5%

- Как обстоят дела с ростом производства и развитием предприятия в этом году?

- Рост в 2021 г. составляет 30%. Но мог быть выше, если бы не резкий скачок цен на сырье. Приняв заказы с оплатой за поставку продукции, мы не могли приобрести сырье по новым ценам. Как результат - срыв поставок. Острой проблемой стало отсутствие оборотных средств. Нам нужна была срочная помощь в пополнении оборотных средств для выполнения заказов и дальнейшего стабильного роста. Властями такое решение о выдаче займа вроде бы принято, но, к сожалению, до сих пор не исполнено и неизвестно, будет ли исполнено.

Специалисты «ЗАО Мушарака» всегда творчески относились к выполняемой работе. Фото: musharaka.ru

- Недавно проект вашего предприятия выиграл грант на производство солнечных батарей. Чем убедили?

- Наше предприятие инновационное. Специалисты предприятия получили десятки патентов на изобретение, полезные модели в области производства труб, продукции арматуростроения, солнечных водонагревателей. Наличие инновационных решений в области производства солнечных водонагревателей и стало главным фактором, который помог защитить проект и получить грант Фонда содействия инновациям (фонд Бортника). В этом году завершим подготовку производства двух современных моделей солнечных водонагревателей и начнём их выпуск. Они отличаются от предлагаемых на рынке простой технологией производства, при сохранении теплотворных характеристик. Это будет конкурентная продукция по приемлемой стоимости.

- Расскажите подробнее: каков принцип работы солнечных нагревателей, область их применения?

- Основной элемент солнечного водонагревателя - вакуумная трубка, схожая с конструкцией стеклянной колбы термоса. Благодаря специальному покрытию трубка поглощает солнечные лучи. Если нет циркуляции, вода закипает во внутренней трубке даже в сильный мороз. Можно использовать не только для нагрева, но и для отопления. Например, частного дома в горах. За счёт солнечных лучей и водяного аккумулятора система нагревателей обеспечивает обогрев помещения круглые сутки без помощи обслуживающего персонала. Низкая цена наших водонагревателей делает отопление частных домов недорогим, доступным для многих потребителей.

- Приемлемая цена - конкурентное преимущество всей продукции предприятия. Но не единственное. Как удаётся добиться высокого качества?

- В 2018 - 2020 годах на предприятии полностью обновили технологическое оборудование. Приобретены и запущены в эксплуатацию десятки станков, трубных линий, термопластавтоматов. Новое оборудование и технологии определяют качество продукции, уровень себестоимости, цену на продукцию. На предприятии, например, есть парк агрегатных станков, станков с ЧПУ для механической обработки, возможность финишной обработки, наличие испытательного оборудования и контрольного аппарата. Всё в сумме и даёт конкурентное преимущество. Особенно в сравнении с организациями, которые закупают подобную продукцию в Китае и… наклеивают на неё свои этикетки. Мы занимаемся производством и начинаем выпуск изделия только после положительного результата ресурсных испытаний.

Количество патентов позволяет судить о научно-техническом и изобретательском уровне предприятия. Фото: musharaka.ru

- Где сегодня можно купить продукцию вашего предприятия?

- География поставок достаточно обширная. Это центральные регионы России. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург, Уфа и, разумеется, весь Северо-Кавказский регион, родной Дагестан.

- Наверное, многие известные объекты в республике построены с использованием продукции вашего предприятия?

- Более 20 лет Буйнакская городская больница не знает проблем с нашей системой отопления и водоснабжения. В городской мечети Буйнакска мы 18 лет назад смонтировали тёплый пол - по сей день исправно функционирует. Поскольку продукция через посредников реализуется дилерами за пределы республики, действует принцип "установил и забыл", т. е. мы не имеем отрицательных отзывов по поставляемой продукции. Хотя случаются казусы… Как и везде, у нас тоже есть «продвинутые фирмы», которые считают, что лучше закупать продукцию в Москве или Санкт-Петербурге. Одна из них приобрела столичную продукцию дороже предлагаемой нами цены, а в результате получило переупакованную нашу же продукцию! Можно было бы посмеяться над незадачливыми бизнесменами и сказать «поделом», но ведь это грустная история. Люди готовы переплачивать, лишь бы купить «бренд», хотя рядом продают качественный, доморощенный, более дешёвый товар. Такая психология…

Предприятие успешно развивается, постоянно осваивая новые технологии. Фото: musharaka.ru

- Али-Омар Магомедович, каковы у предприятия планы на будущее, кроме выпуска новых солнечных нагревателей?

- В ближайшее время хотим начать производство армированной стекловолокном трубы, на которую в последнее время значительно вырос спрос. Необходимое оборудование уже приобретено. Начато производство оригинальных гибких подводок под смесители, которые имеют много преимуществ в сравнении с традиционными подводками в металлической оплётке. Они значительно более стойкие, герметичные, долговечные, а главное - имеют вращающийся штуцер, что облегчает установку в смеситель. Конструкция запатентована. В планах подготовка производства очень серьезной для нас и республики продукции - газовых электрических генераторов с АВР. Планов, идей много - почти как у Маяковского: «я планов наших люблю громадье!». До классика не дотягиваем, но идти с некоторым опережением, надеемся, получится.

- Благо что и коллектив у вас, к тому же, опытный и боевой, многие работают с самого начала.

- Наше предприятие создано буквально на пустом месте в суровые 1990 годы. В отличие от многих нам ничего не досталось от приватизации. Мы, инженеры, приобрели в складчину пару станков, а сейчас их 70. На начальном этапе были и разработчиками, и станочниками, и грузчиками, росли, когда остальные заводы разваливались. Всегда были заточены на созидание, а не на сиюминутное обогащение. Поэтому важно, конечно, что команда сохранилась. Но не менее важно омолаживать коллектив, передавать традиции, знания. И мы стараемся увлечь молодых, хотя многие из них, и это не секрет, мечтают о работе чиновниками. В одиночку кадровую проблему не решить, нужна большая заинтересованность государства, возможно, смена векторов в профобразовании. Сплав опыта и молодости - это гарантия движения вперёд, развития не только нашего предприятия, но и города, региона, страны.