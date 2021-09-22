Боец MMA, "избивший русского сослуживца" на камеру, рассказал свою версию произошедшего

Асхаб Магомедов с тем самым сослуживцем Фото: Предоставлено героем публикации

Пользователи сети активно обсуждают странные кадры из воинской части в Нижнем Новгороде. В интернете видео подают так: дагестанец кошмарит русских сослуживцев и снимает все на камеру. Мотивом для жестокости якобы стала месть за дедовщину, которую парень пережил до этого инцидента.

Корреспондент "КП-Ставрополь" пообщался с героем ролика Асхабом Магомедовым и узнал его версию произошедшего.

Резонансное видео было снято и опубликовано еще 29 мая 2020 года, вспоминает Магомедов. Военнослужащие нижегородской разведывательной части приехали на полигон и проводили учения. Парень вместе с сослуживцами вышел на тренировку, в ходе которой состоялся тот самый бой в перчатках.

- На кадрах мой товарищ. Парень со слабым характером. Он постоянно плакался, ленился, но при этом хотел измениться. Я ему сказал: "Надевай перчатки", - и мы начали спарринговаться. Я понимал свой уровень в боксе, понимал его уровень - он тоже боксер. Мы стояли три раунда по три минуты. Он пропускал и начал плакать. Не потому, что ему больно, а потому, что ему дышать было трудно и он не мог собраться с силами.

- Что меня смущает в это ролике? Парень лежит, а вы его бьете по голове ногой.

- Я его бил не по голове, а по перчаткам. Если вы посмотрите видео повнимательнее, вы не найдете ни одного точного удара в лицо. Вы также видите, что он плачет, но этот человек потом благодарил меня. По сей день общаюсь с ним. Когда начался резонанс, я ему позвонил. С ним все в порядке.

Видео со спаррингом сопровождали скриншотом следующей сториз Магомедова. В нем он якобы объяснял, почему так поступил с сослуживцем:

"А меня жалко не было, когда меня вырубили? Когда меня три человека били и вырубили в туалете? У меня тоже есть родители, мне тоже голову пробили".

Сториз, которая шла вместе с видео спарринга

Но в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" Магомедов опроверг, что писал такое.

- Это бред! Какой-то выдуманный скриншот. Я в армии ни с кем не дрался. Ни одной царапины за время службы! Никто из критикующих не знает, как я служил, как помогал роте и солдатам. Русским солдатам! Я в роте был единственным дагестанцем. Да и вообще я родился и всю жизнь прожил в Москве. У меня лучшие друзья - русские. Я даже с русскими общаюсь больше, чем с дагестанцами. Авторы этих постов пытаются поднять резонанс. Они обращают внимание на национальности. Но если бы я бил какого-нибудь выходца с Северного Кавказа - такой реакции не было бы.

Асхаб Магомедов с тем самым сослуживцем Фото: Предоставлено героем публикации

Примечательно также, что Магомедов выложил сториз 29 мая 2020 года для "лучших друзей". То есть, для ограниченного круга людей - на тот момент таковых было около 20 пользователей.

- Кто-то записал происходящее с экрана телефона и только через 1,5 года выложил видео. Возможно, это не один и тот же человек. Но я даже не знал, что видео у кого-то сохранилось. Эта запись идет в связке с моими критическими высказываниями в адрес Максима Марцинкевича, что подлило масла в огонь.

Ежедневно в личные сообщения Магомедова, по его словам, приходит более тысячи посланий. Много кто угрожает парню расправой.

- Мой номер телефона слили. Неизвестные звонят и говорят, что прострелят ноги. Угроз достаточно, но я понимаю, что кто хочет - тот делает. А так, я не боюсь никого, спокойно гуляю по улицам. Единственное, что делают там, - это показывают пальцем. Прямых оскорблений нет.

Сейчас Магомедов продолжает заниматься смешанными единоборствами. Некоторые пользователи знали его и раньше по кулачным боям и по схваткам в любительских лигах MMA.