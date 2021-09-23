В Дагестане из-за непогоды без света остались почти 146 тысяч человек

Сейчас специалисты ведут восстановительные работы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дагестане из-за ливня и шквалистого ветра почти 146 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. По данным ведомства, сейчас специалисты ведут восстановительные работы.

- Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где из-за дождя и ветра до 25 м/с происходят отключения в распределительных сетях, - говорится в сообщении.

Особенно сложная ситуация в Карабудахкентском, Каякентском, Кумторкалинском, Левашинском, Сергокалинском, Тляратинском, Хунзахском, Шамильском, районах республики.

Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ», сотрудники «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В устранении последствий непогоды участвуют 65 бригад.

Тем временем в Дагестане 23 сентября 2021 года прогнозируется сильный дождь, днем ожидается до плюс 16 градусов, ветер - северо-западный, 4,8 м/с.

ВАЖНО!

Сообщить о проблемах с электроснабжением или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Он работает в круглосуточном режиме.