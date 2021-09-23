В Дагестане из-за дождя и порывистого ветра энергетики переведены на особый режим работы

Фото: Россети.

В Республике Дагестан со вчерашнего вечера фиксируется ухудшение погоды: дождь и порывистый ветер до 25 м/с.

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали локальные нарушения энергоснабжения. В зоне риска - потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.

На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы. Энергетики «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В оперативном устранении технологических нарушений принимают участие 65 бригад: 195 энергетиков, 73 единицы техники. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения отключений. Специалисты филиала «Дагэнерго» делают всё возможное для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.