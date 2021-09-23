Олимпийского чемпиона Биляла Махова дисквалифицировали, но медаль не забрали - ее некому отдать

Фото: Федерация спортивной борьбы России

Из-за невероятного круговорота медалей Олимпиады-2012 по борьбе россиянин Билял Махов 14 июля 2020 года стал обладателем золота. Изначально на Играх в Лондоне Махов взял бронзу, проиграв в полуфинале грузинскому борцу Давиту Модзманашвили, который стал серебряным призером. Но победив Даулета Шабанбая из Казахстана в схватке за третье место. Золото Олимпийских игр-2012 по борьбе выиграл Артур Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана.

В январе 2019 года Давит Модзманашвили был дисквалифицирован за применение допинга и лишен серебряной награды. Так Махов стал серебряным призером.

23 июля 2019 года тоже из-за допинга лишился медали Артур Таймазов. Через год первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России сообщил, что впервые в истории борьбы было принято решение о двух победителях Игр. Вместе с Билялом Маховым олимпийским чемпионом стал Комейлом Гасеми из Ирана.

Фото: Федерация спортивной борьбы России

- Не буду лукавить, я рад золотой олимпийской медали, но в первую очередь это воспринимаю так, что медаль пришла в страну, - комментировал перераспределение медалей российский спортсмен.

На фоне этих событий новость о дисквалификации теперь уже самого 34-летнего Биляла Махова стала большой неожиданностью.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства, трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Игр-2012 дисквалифицирован на четыре года... за допинг! По информации РУСАДА, борец нарушил соответствующий пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отчитывается с 27 января 2020 года. Медаль забирать не стали. Награду просто некому уже передавать...

Фото: Федерация спортивной борьбы России

Заметим, что спортсмен из Нальчика выступал в вольной и греко-римской борьбе. На его счету много побед на престижных турнирах, но есть в биографии и очень неприятные случаи. В 2008 году Махова отравили ртутью (!), из-за чего ему пришлось пропустить Олимпийские игры 2008 года. После обследования врачи говорили, что Билял не сможет больше выступать на соревнованиях и вряд ли вернется к привычной жизни. Но уже через год (!) назло всем прогнозам он одержал победу на чемпионате мира в Дании.

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