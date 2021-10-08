Керамогранит Дагестана: качество, надежность и немного волшебства

Плитку завода ценят за качество, закупают вагонами. Фото: keramodag.ru

АО «Керамогранит Дагестан» - единственное предприятие по выпуску керамогранита в СКФО. Его второе рождение пришлось на непростой 2020 год. Тем не менее удалость не только возобновить производство, но и выйти на серьёзный уровень. Плитку завода ценят за качество, закупают вагонами. Не за горами открытие на предприятии второй линии, увеличение в 2,5 раза мощности производства.

Российско-итальянский завод по выпуску керамогранита в Кумторкалинском районе открыли в 2017 году. Планировали выпускать более 2 млн кв. м плитки в год, создать 227 постоянных рабочих мест. Но по разным причинам не задалось. Предприятие обанкротилось. И так получилось, что новые инвесторы во главе с гендиректором Николаем Устиновым пришли возрождать производство в самый разгар первой волны пандемии.

Берут на работу трудолюбивых

Пока шло переоформление документов и завод не работал, инвесторы обратились к правительству Дагестана с предложением - использовать простаивающие помещения. В итоге на предприятии создали логистический центр по упаковке и распределению гуманитарной помощи для малоимущих. На завод привозили продукты, а упаковкой занимались жители ближних сёл. Работа шла несколько месяцев. Более 220 тысяч продуктовых наборов, упакованных на предприятии, развезли нуждающимся по всему Дагестану волонтёры, представители Минтруда региона, общественных организаций.

Расширение предприятия подарит новые возможности для кооперации. Фото: keramodag.ru

30 местных жителей, которые активно участвовали в этом добром деле, стали первыми сотрудниками обновлённого предприятия. Они понравились руководству своим трудолюбием, ответственным подходом. Людей обучили, работают до сих пор. Всего на предприятии сейчас трудится около 200 сотрудников. И все из ближайших сёл! Оформлены официально, полный соцпакет, достойная зарплата.

Работают в четыре смены

Но самое удивительное - предприятие работает круглосуточно в четыре смены! И это в непростые времена для строительной отрасли. Удивился этому факту даже глава Минэкономразвития Максим Решетников, который недавно побывал на заводе АО «Керамогранит Дагестан» вместе с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Первым делом инвесторы купили современный принтер последнего поколения за 30 миллионов рублей, который способен наносить на плитку рисунок любой сложности - даже арабскую вязь, фотографии. При этом на заводе изначально имелось качественное итальянское оборудование. Вообще, несмотря на банкротство, с территории предприятия не пропал ни один винтик, за что спасибо бывшим владельцам и управляющему, который остался работать и при новом руководстве.

Участвуют в строительстве соцобъектов

Плитку предприятия активно закупают регионы ЮФО и СКФО, особенно Чечня, где сегодня много строят с использованием керамогранитных плит. Привлекают покупателей высокое качество продукции предприятия и адекватная стоимость с учётом расходов на доставку. Но, конечно, основной рынок сбыта сегодня - родной Дагестан.

Здание в форме буквы «П» получилось красивым, современным, надёжным. Фото: keramodag.ru

Недавно открыли новую среднюю школу в Махачкале, фасад которой полностью облицован плиткой производства АО «Керамогранит Дагестан». Здание в форме буквы «П» получилось красивым, современным, надёжным. Плитку предприятия используют сегодня при строительстве и других важных социальных объектов на территории республики. А скоро их наверняка прибавится. До 2023 года в республике планируют в рамках нацпроекта построить 190 школ и детских садов! Так что красивых, современных и надёжных образовательных учреждений с фасадом из дагестанского керамогранита в республике станет больше.

Развивают производство

Дагестанской плитки хватит на любые проекты. Сегодня производимая мощность предприятия от 150 до 160 тысяч квадратных метров в месяц. Форматы керамогранитной плиты 400х400 и 600х600. Но скоро на АО «Керамогранит Дагестан» заработает вторая производственная линия, что позволит выпускать плиты большего размера 1200х600 и выше. Мощность предприятия вырастет в 2,5 раза - до 4,4 млн кв. м плитки в год.

Льготный заём в размере 1,2 млрд рублей на запуск второй линии одобрил Экспертный совет Фонда развития промышленности Российской федерации (Группа ВЭБ.РФ). По сути, это поддержка от государства за успехи, выходу на круглосуточный режим производства. Всего фонд одобрил 7 займов на 3,1 млрд рублей для реализации проектов в регионах РФ, но самый большой транш достался АО «Керамогранит Дагестан».

Открывают рабочие места

Достичь такого отношения федеральных и банковских структур помогают республиканские власти. Весомую поддержку на республиканском уровне оказывают министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, его заместители. Частый гость на заводе врио главы республики Сергей Меликов, который поддерживает успешное предприятие на уровне Москвы. И когда на «Керамогранит Дагестан» заявили, что необходима финансовая помощь для открытия второй линии - вопрос был решён максимально оперативно.

Фасад новой средней школы в Махачкале полностью облицован плиткой производства АО «Керамогранит Дагестан». Фото: keramodag.ru

Власти Дагестана понимают, расширение предприятия подарит новые возможности для кооперации. Например, в Дагестане есть предприятия по выпуску гофротары и плёнки, которые можно использовать для упаковки плитки. Таким образом развитие одного предприятия поможет и остальным прочнее встать на ноги, получать регулярные заказы, наращивать выпуск продукции. Кроме того, открытие новой производственной линии - это дополнительные рабочие места для жителей района. Принять на работу планируется ещё более 100 человек.

Думают о настоящем и заботятся о будущем

Благополучие сотрудников предприятия, их семей - часть стратегии руководства АО «Керамогранит Дагестан». В республике самая высокая рождаемость в стране, а значит - много больших семей. У работников предприятия более 400 детей. В некоторых семьях пять и более детей школьного возраста, а это дополнительные финансовые вложения. Поэтому на предприятии решили завести традицию - помогать собирать детей в школу. Накануне 1 сентября детям-первоклашкам сотрудников предприятия вручают портфели и наборы со школьными принадлежностями.

Дети радуются такому волшебству, а их родители ценят поддержку родного предприятия и работают с ещё большим желанием. Так и должно быть на успешном предприятии, которым, безусловно, сегодня можно назвать АО «Керамогранит Дагестан». Его удивительное возрождение в эпоху пандемии тоже сродни чуду. Хотя, на самом деле, у него есть имя. Этот успех - результат общих усилий инвесторов, региональных властей и государства по созданию на территории Дагестана мощного производства, которым республике по праву можно гордиться.