Из-за ливней три района Дагестана остались без транспортного сообщения

Сильным разрушениям подверглись Гунибское шоссе - Вантляшевский, Агвали-Шаури-Кидеро

Автомобильные дороги в горных районах Дагестана повреждены в результате непогоды, к трем районам перекрыта дорога. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе Дагестанавтодора.

Так, по данным ведомства, с 22 сентября не прекращаются ливни. Из-за этого в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, размывов земляного полотна, подтоплением земляного полотна и проезжей части дорог, камнепадами.

На некоторых участках транспортное сообщение прервано.

- Повреждениям и разрушениям подвергнуты: в Тляратинском районе - автодороги местного значения Тлярата-Камлюх на участке км11-км45 ( размывы земляного полотна на 5 участках в результате критического поднятия уровня реки Джурмут, селевые выносы, скальные обвалы, разрушения водопропускных труб);

- подъезд к с. Хидиб от автодороги Анцух-Тлярата (селевые выносы, скальные обвалы);

- подъезд к с. Начада от автодороги Гунибское шоссе-Вантляшевский перевал (селевые выносы, скальные обвалы);

- автодорога Начада-Жажада (селевые выносы, скальные обвалы);

- автодорога Ланда-Шидиб (селевые выносы);

- автодорога Анцух - Ланда (селевые выносы, скальные обвалы);

- автодорога Ланда-Балагида-Хорода (размыв земполотна дороги в результате критического поднятия уровня воды в р. Сараор);

- автодорога Тлярата-Камилюх к с. Кардиб (селевые выносы).

Движение автотранспорта по всем намравлениям прервано. Открытие движения по временной схеме планируется в период с 26 сентября по 1 октября 2021г.

В Бежтинском участке: автодорога республиканского значения Гунибское шоссе- Вантляшевский перевал с км 98 по км 105 (селевые выносы, размыв земполотна дороги, скальные обвалы).

Транспортное сообщение прервано с Цунтинским районом и Бежтинским участком прервано. Ориентировочное время открытия движения автотранспорта по временной схеме запланировано к 14 часам 24.09.2021г.

Фото: пресс-служба Миндора по республике

В Цумадинском районе:

Автодорога республиканского значения Агвали-Шаури-Кидеро на участке км26-км27 (размыв полки дороги в результате критического подъема уровня воды в р. Андийское Койсу);

- автодорога местного значения Агвали-Шаури-Кидеро к с. Гакко на участке км0-км2( размыв полки дороги в результате критического поднятия уровня воды на р. Гакко).

Транспортное сообщение с Цунтинским районом прервано. Ориентировочное время открытия движения автотранспорта по временной схеме- к 1 октябрю 2021г.

- На аварийно-восстановительеых работах задействованы более 15 единиц тяжелой дорожной техники, - добавили в ведомстве.

В ближайшее время по всем направлениям будут открыты временные проезды до восстановления основного транспортного сообщения.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что три дороги пострадали после сильного селевого потока в Дагестане. Сильные ливни прошли 17 сентября. В итоге в Тляратинском и Цунтинском районах с гор сошел сильный каменный сель, который размыл замполотно и повредил опоры моста. Из-за ЧП на трех дорогах пришлось применять меры реагирования.

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