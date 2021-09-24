В Дагестане двухэтажный дом засосала река

Пострадавших, к счастью, нет Фото: СОЦСЕТИ

В горах Дагестана после продолжительных ливней очень неспокойно. В Цумадинском районе 24 сентября селем смыло большой двухэтажный дом (!). Он стоял на берегу реки Андийское Койсу, которая вышла из берегов и подмыла фундамент. Дом буквально засосало в вязкую глину и едва не унесло бушующим течением. Пострадавших в ЧП нет. Но восстановлению жилье вряд ли подлежит.

И это не все удары стихии. В дагестанском селе Агвали людей не на шутку испугал камнепад. Летевшие со склона гигантские валуны едва не разнесли одно из зданий, у которого был припаркован автомобиль. Камнепад тоже попал на видео очевидцев.

Кстати, некоторые жители села пишут в соцсетях, что это «кара» за изгнание из Агвали имама. Подробности этой истории умалчиваются. Но большинство все же склонно к тому, что строиться в этом горном районе нужно в наиболее безопасных местах. Точно не над бурной рекой.

Пострадали из-за непрекращающегося с 22 сентября ливня многие дороги Дагестана. Особенно в Тляратинском, Цунтинском и Цумадинском районах, а также на Бежтинском участке

Движение автотранспорта по всем намравлениям прервано. Пришлось открыть движение по временной схеме. Она останется актуальной с 26 сентября по 1 октября 2021 года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за ливней три района Дагестана остались без транспортного сообщения

Дорожные службы приступили к восстановлению автомобильных дорог в этих районах (подробнее)