Задержаны двое уроженцев Ставрополья из банды Шамиля Басаева

Вооруженное вторжение сопровождалось серией терактов в разных городах России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Через 22 года после нападения банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на населенные пункты Дагестана в Ботлихском районе задержаны еще двое боевиков.

Как сообщает СКР, операция прошла совместно с полицией, Росгвардией и ФСБ. Членами банды оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. Их обвиняют в вооруженном мятеже, бандитизме, посягательстве на жизнь правоохранителей и военнослужащих.

В сообщении на официальном сайте следственного комитета России сказано, что Елакаев и Мусаев добровольно в середине июля 1999 года стали участниками группировки Басаева и Хаттаба. И с 7 по 24 августа в числе тысячи террористов, вооруженных гранатами и автоматами, совершили кровавый мятеж. Чеченские боевики устроили массированный обстрел по российским военнослужащим, охранявших безопасность жителей Ботлихского района Дагестана.

Погибли 33 человека. Вооруженное вторжение в республику сопровождалось серией терактов в разных городах России: Москве, Буйнакске, Волгодонске. При подрывах жилых домов в сентябре того же года погибли 315 человек.

Силовики совместно со следователями продолжают искать остальных участников тех кровавых событий.

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