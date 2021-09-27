В Чечне публично отчитали женщин за колдовство

Мошенницам напомнимли, что оккультные обряды - тяжкий грех в Исламе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне продолжают «ловить» местных шарлатанок. Накануне в эфире гостелеканала Чечни руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал жительниц Аргуна, Гудермеса и Грозного за занятие оккультизмом.

Так, одна из них, уроженка Аргуна Камета Ясмурзаева продавала клиентам предсказание будущего, используя камни и карты. Шарлатанка уверяла, что положительный результат придет очень быстро.

Также она убеждала, что эти камни могут раскрыть сложные преступления, и даже помогут с мошенничеством. А ее коллега - Хадижат Темирсултанова из Гудермеса делала вид, что лечит жителей республики колдовством.

Тем временем их единомышленница из Грозного по имени Раиса Чернеева уверяла, что она – ясновидящая. И на каждую из них находились доверчивые клиенты.

Так, например, молодая жительница Чечни по имени Хава готова была заплатить любые деньги колдунье, чтобы та помогла ей обрести женское счастье. У девушки не клеилась личная жизнь. В любовных делах колдунья так и не смогла помочь, а вдобавок еще и нарекла на новые проблемы. Хаву и ее «недобрую фею» публично отчитали в эфире чеченского телевидения.

С шарлатанами по традиции провел поучительную беседу главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он в очередной раз напомнил, что оккультные обряды - тяжкий грех в Исламе.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что жительница республики «наводила порчу на соседей из-за кур». А некоторые заговоры и ритуалы женщина и вовсе взяла из российского сериала «Слепая» о целительнице бабе Нине. Сначала ученики ходили к «магу» на дом, чтобы та продемонстрировала им свои чудеса. Но потом из-за пандемии занятия проходили дистанционно.

Перед камерой государственного телевидения республики мошенницу отчитывал местный богослов Адам Эльжуркаев. По его мнению, колдовство в любом виде – это прямая дорога в ад.

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