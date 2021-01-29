«Наводила порчу на соседей из-за кур»: в Чечне женщину публично отчитали за «колдовство»

Перед камерой государственного телевидения республики мошенницу отчитывал местный богослов Адам Эльжуркаев. По его мнению, колдовство в любом виде – это прямая дорога в ад Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство». Казалось бы, пора завязать с «потусторонними силами» и устроиться на работу.

Но нет, снова полицейские задерживают местных шарлатанок, которые за деньги и «мужа богатого могут найти обездоленной женщине», и из «непутевого сына сделать ответственного семьянина», и «заурядную дочь в медицинский университет устроить».

Но, героиня этой истории пошла дальше – она решила навести порчу на соседей, которые якобы с помощью колдовства украли ее кур.

По мнению пожилой чеченки, магия подействовала и куры сами ушли от нее в соседний двор. Тогда колдунья стала втихаря бросать горстку соли к воротам чужого частного дома. Именно из-за странных действий мошенницу и застали. А после, по традиции, в происходившем разобрались специалисты Центра исламской медицины. В доме пожилой шарлатанки они обнаружили множество вещей, указывающих на оккультную деятельность. На ее инструментах для проведения ритуалов нашли арабские и чеченские надписи вперемешку с цитатами из Библии.

А некоторые заговоры и ритуалы женщина и вовсе взяла из российского сериала «Слепая» о целительнице бабе Нине.

Женщина призналась, что стала заниматься колдовством из-за того, что сильно переживала за брата. А потом вошла во вкус и стала обучать этой «науке» всех желающих.

Сначала ученики ходили к «магу» на дом, чтобы та продемонстрировала им свои чудеса. Но потом из-за пандемии занятия проходили дистанционно.

Перед камерой государственного телевидения республики мошенницу отчитывал местный богослов Адам Эльжуркаев. По его мнению, колдовство в любом виде – это прямая дорога в ад.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне продолжается необъявленная война с колдунами. Очередная шарлатанка попалась правоохранителям и богословам. Так, жительница Шелковского района Есимат Успахаджиева 37 лет наводила порчу на заказанных жертв, за немалую плату обещала девушкам помочь с безответной любовью, а бесплотных женщин «обрекала» на материнство.

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