В Ставрополе мужчина продает старинную библию за миллион рублей

Фото: сайт беспатных объявлений "Авито"

В Ставрополе нередко можно встретить коллекционеров старинных монет, необычных камней, да и в целом, вещей, чьи хозяева не готовы легко расставаться с ними.

Говоря о легкости, имеется в виду, продать за несколько, а то и десятки тысяч рублей. Так, например, один из жителей краевого центра опубликовал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже старинной библии.

Владелец книги 1543 года просит за нее миллион рублей. По словам мужчины, эта библия передавалась из поколения к поколению.

А ранее «Комсомолка» писала о жителе Невинномысска, который продает инопланетный камень. По его словам, он останавливает старение человека.

- Камень выкопали на глубине 7 метров. Дед его нашел. В один момент знакомый сказал, что это метеорит, и выяснил его свойство - он омолаживает, - сказал "КП" Максим по телефону. - Вообще торг уместен, но вообще я не заинтересован в метеорите.