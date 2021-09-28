Пастуху, убившему хаски туристов в Приэльбрусье, грозит до трех лет тюрьмы

Пес путешествовал с супругами Антоном и Александрой на автомобиле. И погиб от пули в первый же день тура в Приэльбрусье

В Кабардино-Балкарии на пастуха, застрелившего собаку породы «Сибирский хаски» туристов с Сибири, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция статьи 245 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100-300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.

Пастух не отрицает, что застрелил домашнюю собаку

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по республике, заявительницей стала 21-летняя жительница Новосибирска. Подозреваемым - 44-летний житель поселка Терскол. На допросе тот сознался в убийстве животного, пояснив, что увидел невдалеке, как чужая собака гоняет баранов из его отары по склону горы.

Пес всегда был рядом с Антоном и Александрой. Фото: личная страница героев публикации

- Взяв веревку, поймав собаку, он привязал животное и произвел выстрел из принадлежащего ему ружья в область головы собаки, в результате чего животное погибло на месте, - комментируют в полиции.

Напомним, что супруги Антон и Александра приехали в Приэльбрусье со своей собакой на отдых. И 20 сентября 2021 года все вместе они отправились на прогулку по ущелью к знаменитому у туристов водопаду «Девичьи косы». На входе в ущелье пса держали на поводке, а через 2 км пути отпустили побегать.

Собака, по словам хозяев, ни разу не проявила агрессии. Фото: личная страница героев публикации

Через некоторое время собака убежала от хозяев в сторону поселка Терскол. И женщина-кассир на входе в Национальный парк сказала, что хаски увязался за баранами. Поэтому его могут застрелить. Александра не успела предотвратить этого. И чабан, который выстрелил в привязанного к мусорному контейнеру пса, сам указал на него и во всем признался.

Увиденное шокировало супругов. Фото: соцсети

Антон и его супруга не понимают, почему пастух не позвонил им по номерам, указанным на медальонах с ошейника собаки. Его версию о том, что добродушная домашняя собака «задрала» двух баранов, хозяева даже комментировать не стали.

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