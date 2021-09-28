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Происшествия28 сентября 2021 12:30

Пастуху, убившему хаски туристов в Приэльбрусье, грозит до трех лет тюрьмы

44-летний мужчина во всем признался и объяснил свой поступок
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Пес путешествовал с супругами Антоном и Александрой на автомобиле. И погиб от пули в первый же день тура в Приэльбрусье

Пес путешествовал с супругами Антоном и Александрой на автомобиле. И погиб от пули в первый же день тура в Приэльбрусье

В Кабардино-Балкарии на пастуха, застрелившего собаку породы «Сибирский хаски» туристов с Сибири, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция статьи 245 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100-300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.

Пастух не отрицает, что застрелил домашнюю собаку

Пастух не отрицает, что застрелил домашнюю собаку

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по республике, заявительницей стала 21-летняя жительница Новосибирска. Подозреваемым - 44-летний житель поселка Терскол. На допросе тот сознался в убийстве животного, пояснив, что увидел невдалеке, как чужая собака гоняет баранов из его отары по склону горы.

Пес всегда был рядом с Антоном и Александрой. Фото: личная страница героев публикации

Пес всегда был рядом с Антоном и Александрой. Фото: личная страница героев публикации

- Взяв веревку, поймав собаку, он привязал животное и произвел выстрел из принадлежащего ему ружья в область головы собаки, в результате чего животное погибло на месте, - комментируют в полиции.

Напомним, что супруги Антон и Александра приехали в Приэльбрусье со своей собакой на отдых. И 20 сентября 2021 года все вместе они отправились на прогулку по ущелью к знаменитому у туристов водопаду «Девичьи косы». На входе в ущелье пса держали на поводке, а через 2 км пути отпустили побегать.

Собака, по словам хозяев, ни разу не проявила агрессии. Фото: личная страница героев публикации

Собака, по словам хозяев, ни разу не проявила агрессии. Фото: личная страница героев публикации

Через некоторое время собака убежала от хозяев в сторону поселка Терскол. И женщина-кассир на входе в Национальный парк сказала, что хаски увязался за баранами. Поэтому его могут застрелить. Александра не успела предотвратить этого. И чабан, который выстрелил в привязанного к мусорному контейнеру пса, сам указал на него и во всем признался.

Увиденное шокировало супругов. Фото: соцсети

Увиденное шокировало супругов. Фото: соцсети

Антон и его супруга не понимают, почему пастух не позвонил им по номерам, указанным на медальонах с ошейника собаки. Его версию о том, что добродушная домашняя собака «задрала» двух баранов, хозяева даже комментировать не стали.

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