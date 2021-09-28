В Дагестане машину под управлением 17-летнего водителя намотало на столб

Очевидцы показали, что машину разорвало на части
Фото: СОЦСЕТИ
В Махачкале утро 28 сентября началось с жуткой аварии на самом оживленном проспекте Акушинского, где лихачи сбивают пешеходов, разбивают свои и чужие машины регулярно.
На этот раз под управлением 17-летнего водителя автомобиль «ВАЗ-2107» после сильнейшего удара без преувеличения намотало на столб. Показываем первые кадры с места ДТП, опубликованные в соцсетях очевидцами произошедшего.
По информации от пресс-службы ГУ МВД по Дагестану, неопытный в плане вождения юноша на высокой скорости потерял управление «семеркой». После чего совершил наезд на разделительный газон, где стоит рекламный щит. К счастью, никто не погиб.
- В результате произошедшего, водитель и 22-летний пассажир, житель Махачкалы, с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу, - сообщается на официальном сайте ведомства.
Все причины произошедшего выясняет следственно-оперативная группа. Собран материал для принятия процессуального решения.
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