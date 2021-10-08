Дагестанский Концерн КЭМЗ: здесь создают настоящее и будущее малой авиации

Полет самолета АЛЬФА-КМ на высоту 2 200 м - в село Мачада, где находится самая высокогорная взлетно-посадочная полоса Концерна КЭМЗ. Фото: kizlyar-kemz.ru

ОАО «Концерн КЭМЗ» - флагман промышленности Дагестана. Но его значение велико не только для республики. Концерн включён в перечень стратегических предприятий страны. Здесь выпускают самолёты и вертолёты, осваивают ДСЕ авиадвигателей, создают настоящее и будущее малой авиации Дагестана, Северного Кавказа, России.

Кизлярский электромеханический завод - это славная история развития, достижения высот. Предприятие основано в октябре 1962 года - в замечательное время рассвета авиа- и ракетостроения. Стране требовались новые и современные предприятия для выпуска различных авиаприборов, комплексов авиационного контроля, бортового оборудования. С этой важной миссии и начал свой путь КЭМЗ - от разработки и производства простых контакторов на заводе постепенно перешли к выпуску серьёзных комплексов эксплуатационного контроля.

ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» входит в структуру Государственной Корпорации «Ростех». Фото: kizlyar-kemz.ru

Кизлярский электромеханический завод - это славная история развития, достижения высот. Предприятие основано в октябре 1962 года - в замечательное время рассвета авиа- и ракетостроения. Стране требовались новые и современные предприятия для выпуска различных авиаприборов, комплексов авиационного контроля, бортового оборудования. С этой важной миссии и начал свой путь КЭМЗ - от разработки и производства простых контакторов на заводе постепенно перешли к выпуску серьёзных комплексов эксплуатационного контроля.

ОТ ГОСТА - К РОСТУ

Впрочем, на предприятии никогда не ограничивались производством сложной продукции для авиапрома, что пригодилось в непростые времена. В 1965 году на заводе выпустили первый товар народного потребления - электрокипятильник ЭК-1. Говорят, качественная была вещь, что неудивительно. На предприятии авиационной промышленности, где чуть позже начали выпускать в основном изделия оборонного назначения, - всё по ГОСТу, качественно, надёжно. Эта строгость и основательность позволили в итоге простому заводу вырасти в огромный концерн.

2020 - 2021 годы можно смело назвать для Концерна прорывными. Фото: kizlyar-kemz.ru

Сегодня ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», которым руководит Ибрагим Магомедович Ахматов, входит в структуру Государственной Корпорации «Ростех». Имеет в своём составе несколько дочерних предприятий, подразделений и филиалов в Москве, Каспийске, Кизляре и других городах страны. Все они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. В Концерне сегодня трудится около двух тысяч сотрудников! Основа деятельности предприятия - разработка и производство летательных аппаратов гражданского назначения, балочных держателей, катапультных и пусковых устройств для летательных аппаратов (ЛА), бортового оборудования ЛА, ДСЕ авиационных двигателей, средств наземного контроля и диагностики ЛА, изделия для автомобильной промышленности, энергетической отрасли и многое другое.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЛЕГЕНДАМИ АВИАПРОМА

Недавно глава министерства экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев отметил успешную кооперацию Концерна КЭМЗ с ведущими предприятиями страны. Это действительно является своеобразной маркой качества продукции концерна. Сотрудничество можно назвать масштабным, причём по разным направлениям.

Вертолет АП-55 был представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Фото: kizlyar-kemz.ru

Для понимания серьезного масштаба достаточно названий только некоторых гигантов авиапромышленности, с которыми у КЭМЗа налажено тесное взаимодействие, - ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Корпорация «Иркут»», АО «ОДК-Климов». Кроме того, по линии разработки летательных аппаратов малой авиации - самолёта АЛЬФА-КМ и вертолёта АП-55 - концерн сотрудничает с ОКБ МАИ и АО «Авиапроект», по линии автомобильной продукции - с ПАО «КАМАЗ», ОАО «Автоваз», ОАО «УАЗ».

СВОЯ АВИАКОМПАНИЯ И «ВЗЛЁТКА» В ГОРАХ

2020-2021 годы можно смело назвать для Концерна прорывными - создана авиакомпания «КЭМЗ-Авиа» для развития малой авиации в Дагестане. В её составе пока три Ан-2, один СЛ-2 и многоцелевой самолёт собственного производства АЛЬФА-КМ. Для того чтобы расширить варианты маршрутов полёта, предприятие построило самую высокогорную взлётно-посадочную полосу в России на высоте 2200 м над уровнем моря в селении Мачада Шамильского района Дагестана.

АЛЬФА-КМ также продемонстрировали на МАКС-2021. Фото: kizlyar-kemz.ru

Отремонтирована также взлётно-посадочная полоса в селении Голотль Шамильского района, ведётся строительство контрольно-диспетчерского пункта на аэродроме в Кизляре, там же уже проведена реконструкция лётно-испытательного комплекса и взлётно-посадочной полосы, построен и введен в эксплуатацию новый корпус для сборки авиационной техники общей площадью 100 кв. м.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ АЛЬФА-КМ

11 августа этого года произошло значимое событие в истории Концерна КЭМЗ. Состоялся первый полёт АЛЬФА-КМ на высоту 2200 метров - из Кизляра в село Мачада. Туда и обратно полёт занял всего 2,5 часа, тогда как путь на автомобиле в одно направление обычно превышает шесть часов. В будущем четырёхместный самолёт АЛЬФА-КМ вместе с другими самолётами авиакомпании «КЭМЗ-Авиа» планируется использовать и в сфере авиатуризма. То есть туристы смогут добираться в высокогорный район Дагестана на самолёте! Экономия времени и сил получится колоссальная, плюс комфорт и прекрасная возможность насладиться красотами республики с высоты птичьего полёта.

Концерн включен в перечень стратегических предприятий страны. Фото: kizlyar-kemz.ru

При этом важно в плане перспектив, что АЛЬФА-КМ - многоцелевой самолёт. На недавнем форуме «Армия-2021» врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил использовать АЛЬФА-КМ в санавиации, которая в России начинает развиваться бурными темпами благодаря нацпроекту. Кроме того, АЛЬФА-КМ прекрасно подходит для обучения и отбора лётного состава, воздушного патрулирования лесов и водоёмов. Так что проблем с заказами и развитием нового производства быть не должно. Тем более, когда у предприятия такие союзники - руководство республики, министерство промышленности региона.

ФУНДАМЕНТ УСПЕХА И УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ

Предприятие - гордость Дагестана и России. У него славная история, но сегодняшний успех в основном связан с грамотным подходом к развитию предприятия гендиректора Концерна КЭМЗ Ибрагима Ахматова. После непростых 1990-х, когда вся плановая экономика в стране рухнула, он смог поменять основные подходы к развитию завода, сформировать фундамент для нынешних достижений. Известная цитата «Победа там, где есть движение вперёд!» стала девизом Ибрагима Магомедовича. Он заряжает окружающих энергией созидания и новаторства, вдохновляет на успех.

По сути, предприятие развивается и растёт, потому что смело берётся за освоение новых сложных изделий, имеет уникальную возможность наряду с продукцией оборонного назначения выпускать конкурентоспособную гражданскую продукцию, товары народного потребления. Такой разносторонний подход позволяет ОАО «Концерн КЭМЗ» сегодня сохранить высококвалифицированных специалистов и рабочие кадры при сокращении заказов в оборонной промышленности, оставаться одним из самых динамично развивающихся предприятий в СКФО.

Предприятие - гордость Дагестана и России. Фото: kizlyar-kemz.ru

Основное преимущество концерна - высокий уровень технического и технологического оснащения, а также соответствие цены и качества выпускаемой заводом продукции. Но главное достижение - человеческий капитал. У предприятия достаточное количество специалистов и квалифицированных рабочих, способных выполнить поставленные задачи по выпуску высокотехнологичных изделий для различных отраслей промышленности и экономики.

Одним словом, с таким коллективом любые грандиозные планы выполнимы. В том числе и по развитию малой авиации. Её центром на Северном Кавказе, а может, и в России, с годами точно станет Дагестан. АЛЬФА-КМ и пятиместный вертолёт АП-55 производства Концерна КЭМЗ сыграют в этом определяющую роль.