Комики Лолаева и Ни извинились за оскорбительные шутки перед жителями Северной Осетии

Стендап-комики признали свое выступление оскорбительным. Фото: страницы Арианы Лолаевой в социальных сетях.

Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша Ни разместили в социальных сетях видео с публичными извинениями перед осетинским народом за неприличные шутки, озвученные на выступлении на Roast Battle-2020.

Видео с прошлогодним выступлением ранее было размещено в осетинском сегменте социальной сети Instagram. Выступление комиков, в котором в основном звучали шутки «ниже пояса» вызвало негодование среди жителей Северной Осетии. В частности, Александр Ни откровенно высказывался о личной жизни своей коллеги по сцене, уроженки Владикавказа Арианы Лолаевой, и о своих непристойных намерениях в отношении нее. Не обошел вниманием комик и знаменитые осетинские пироги.

Достаточно откровенные и пошлые шутки стендаперов, обильно сопровождаемые нецензурной лексикой, вызвали сильную волну негодования в соцсетях, и комики решили извиниться за старое выступление.

- В сеть попало видео, в котором я произношу шутку, за которую я хотел бы принести свои искренние извинения. Видео вызвало большой резонанс, благодаря которому я понял, что сделал откровенную глупость, за что я хочу извиниться перед всем осетинским народом и сказать, что я был не прав, - сказал в видеообращении Александр Ни.

Комик пообещал, что впредь больше такого не повториться.

- Я буду следить за тем, что я говорю, - подытожил комик, подметив, что понимает, что задел «святые, сакральные вещи, которые дороги народу» Осетии.

При этом Лолаева в видеообращении пояснила, что осознает резонность гнева людей, но не собирается оправдываться. Ариана также заступилась за товарища.

- Саша понятия не имел, что задевает какие-то святые вещи, - сказала Лолаева. – Сугубо моя вина, что я не донесла до него и не прекратила это.

В завершении обращения девушка-комик все же извинилась перед тему, кому было «больно и неприятно» смотреть выступление.

К слову, скандальное выступление комиков заблокировали на видеохостинге после многочисленных жалоб.

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