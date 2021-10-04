Учительница из Ставрополя вошла в пятерку лучших преподавателей России

Лучшего педагога страны выберут 5 октября, в Международный день учителя, и наградят в Кремле

Учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя вошла в пятерку лучших преподавателей России. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Так, Шрамко сначала победила в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2021». А после этого отправилась в Ростов-на-Дону на финальный этап. Там члены жюри выбрали пятерых призеров, среди которых оказалась учительница русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ В. В. Нургалиева из краевой столицы Ставрополья.

- В Ростове-на-Дону жюри огласило имена 5 призеров всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»! Вторым призером конкурса стала Анастасия Шрамко, учитель русского языка и литературы лицея № 14. От всей души поздравляем Анастасию Шрамко и желаем не останавливаться на достигнутом! Вперед, к намеченной цели! – обратился Владимир Владимиров к педагогу.

Учительница стала еще обладателем специального приза, присужденного Детским жюри конкурса

Кстати, Анастасия Шрамко не только призер и претендент на победу в конкурсе «Учитель года-2021». Она стала еще обладателем специального приза, присужденного Детским жюри конкурса.

Напомним, призерами всероссийского конкурса стали пять человек: учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики Екатерина Костылева, которая представляет Тюмень, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов и учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя.

Лучшего педагога страны выберут 5 октября, в Международный день учителя, и наградят в Кремле.

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