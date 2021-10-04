Два уроженца Ставрополья предстанут перед судом по делу о рейде Басаева на Дагестан

В результате происшествия было убито 33 человека, причинены травмы различной степени тяжести 34 людям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела против жителей Ставрополья Расула Майлубаева и Загира Якубова. Они обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе, активном участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в июле 1999 года эти люди добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

В августе 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже.

- Для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан, - говорится в сообщении.

В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, убито 33 человека, причинены травмы различной степени тяжести 34 людям.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Верховный суд Дагестана для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что суд принял решение о заключении под стражу задержанных уроженцев Ставропольского края, которые были членами банды боевиков Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Так, в действиях Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

По версии следователей, в 1999 году они вошли в группировку Басаева и Хаттаба, которая совершила вооруженное вторжение в Ботхлиский район Дагестана. При массированном обстреле погибли 33 человека.