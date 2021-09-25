Суд арестовал задержанных членов банды Басаева и Хаттаба

Суд принял решение о заключении под стражу задержанных уроженцев Ставропольского края, которые были членами банды боевиков Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Как ранее сообщала "КП-Ставрополь", в действиях Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

По версии следователей, в 1999 году они вошли в группировку Басаева и Хаттаба, которая совершила вооруженное вторжение в Ботхлиский район Дагестана. При массированном обстреле погибли 33 человека.

- Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов, - говорится в официальном сообщении следственного комитета России.