Учительница из Ставрополя стала советником министра просвещения России

Анастасия Шрамко - учительница русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ В. В. Нургалиева из краевой столицы Ставрополья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя, которая вошла в пятерку лучших преподавателей страны, стала

советником министра просвещения России на общественных началах. Об этом объявили во время церемонии награждения на конкурсе «Учитель года – 2021» 5 октября.

Так, в День учителя в московском историческом парке «Россия – Моя история» назвали имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область).

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за звание лучшего учителя страны боролась также Анастасия Шрамко. Так, Шрамко сначала победила в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2021». А после этого отправилась в Ростов-на-Дону на финальный этап.

Шрамко сначала победила в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2021» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Там члены жюри выбрали пятерых призеров, среди которых оказалась учительница русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ В. В. Нургалиева из краевой столицы Ставрополья.

Кстати, Анастасия Шрамко не только призер и претендент на победу в конкурсе «Учитель года-2021». Она стала еще обладателем специального приза, присужденного Детским жюри конкурса:

Ставропольская учительница стала еще обладателем специального приза, присужденного Детским жюри конкурса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я не расстроена, я счастлива. Своих двух пеликанов я уже увезла – пятерки лучших учителей России и ученического жюри. На свои вопросы я ответила. Моей целью всегда было быть хорошим, лучшим учителем для моих любимых учеников. Я никогда не стремилась быть лицом учительства – я друг и советник. И мы, кстати, все 5 стали советниками министра просвещения России. Все, что я могла только хотеть, я выиграла. И я счастлива, что у меня такая теплая, замечательная аудитория, - прокомментировала Анастасия Шрамко.

Тем временем в стране продолжается Неделя учителя, мероприятия которой посвящены профессии педагога и направлены на ее популяризацию.

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