Кадыров расплакался, в четвертый раз вступая в должность главы Чечни

Гости церемонии встретили Кадырова бурными аплодисментами. Фото: стоп-кадр ЧГТРК «Грозный»

Рамзан Кадыров 5 октября 2021 года официально вступил в должность главы Чечни - уже в четвертый раз. Во время речи после церемонии инаугурации, чеченский лидер прослезился, вспомнив отца.

— Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует, - произнес Кадыров и прослезился.

Гости официальной церемонии начали аплодировать, а сестра чеченского лидера Зарган Кадыров заплакала. В зале также находились сын Рамзана Кадырова Ахмат и племянник Хамзат. Молодые люди тоже не смогли сдержать слез, когда услышали слова дедушки.

Гости церемонии встали и проводили Кадырова бурными аплодисментами.

Во время мероприятия полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка зачитал поздравление от президента РФ Владимира Путина.

В 2016 году чеченский лидер также прослезился во время церемонии

Кстати, в 2016 году Рамзан Кадыров во время вступления в должность главы Чеченской Республики также прослезился, когда говорил о своем отце.

Напомним, выборы главы Чеченской Республики прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По итогам трехдневного голосования, общая явка избирателей составила 94,42% (731 968 избирателей).

В выборах главы региона победил Рамзан Кадыров, который по итогам обработки 100% протоколов набрал 99,7% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кадыров пригласил президента США в Чечню в ответ на его негативные высказывания

Глава Чечни заявил, что в республике «нет петухов» - «вместо них у нас куриные мужья» (Подробнее)