Успешный курс развития производственных предприятий

О дагестанском стекле знал весь Советский Союз. Фото: dagsteklotara.ru

Сегодня Дагестанские Огни - один из двух моногородов Дагестана. Еще в 1914 году здесь открыли первый стекольный завод региона. После Гражданской войны производство возобновили и модернизировали. О дагестанском стекле знал весь Советский Союз. Но после девяностых предприятие оказалось в шаге от закрытия.

В середине нулевых директором фирмы стал Патахудин Магомедов, у которого уже был огромный опыт в данной отрасли. Начинал он свой рабочий путь на «Махачкалинском заводе стекловолокна» еще в 1988 году. Те знания, которые были получены в течение 12 лет работы, позволили ему перейти на руководящие посты. При Магомедове на ОАО «Махачкалинский стекольный завод» был модернизирован цех производства стеклотары. Кроме того, он возглавил и успешно провел проект «Производство высоковольтных изоляторов», что позволило получить первые линии для испытания оборудования.

В 2006 году Патахудина Магомедова пригласили на должность коммерческого директора на убыточный, на тот период, и нерентабельный завод «Дагстекло» (далее - «Дагестан Стекло Тара»). Дела были настолько плохи, что новоявленный руководитель сам ездил к покупателям, чтобы предложить продукцию. Тогда же был реализован первый успешный проект по установке двух стекловаренных печей на 75 и 100 тонн в сутки.

В 2011 году завод «Дагестан Стекло Тара» получил статус «Приоритетного проекта Республики Дагестан». На предприятии решили построить новый цех и внедрить чешский опыт стекольного производства. За рубежом дагестанских специалистов научили работать на 8-секционных стеклоформующих машинах производства компании «Склострой» и пламенной печи с регенеративным подогревом воздуха горения плавильной мощностью 160 тонн стекломассы в сутки.

В 2011 году завод «Дагестан Стекло Тара» получил статус «Приоритетного проекта Республики Дагестан». Фото: dagsteklotara.ru

Иностранный опыт позволил не только восстановить завод. После расширения и улучшения производства предприятие начало поставлять изделия из стекла за рубеж. Сейчас завод «Дагестан Стекло Тара» работает с компаниями из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана и Ирана. Предприятие увеличивает клиентскую базу и за счет расширения ассортимента продукции. Сейчас у фирмы около 350 партнеров в России и за ее пределами. В апреле 2021 года в ходе рабочей поездки в Южный Дагестан и посещения завода врио главы республики Сергей Меликов подчеркнул, что у «Дагестан Стекло Тара» есть хорошие предпосылки для того, чтобы стать основным поставщиком стеклянной тары на Юге России.

Кроме того, в Дагестане начали реализовывать проект по производству концентрированных соков, пюре и нектаров. Проект реализуется под руководством Патахудина Магомедова. ООО «Хазар» откроется в Дагестанских Огнях, после чего в городе появится 105 новых рабочих мест. Сейчас уже закуплено иностранное оборудование на 8,8 млн евро.

По оценке специалистов, за время руководства Магомедова выпуск стекольной продукции вырос втрое и составляет до 300 млн единиц в год. В рамках программы «Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евростандартам» до 2022 года объем производства планируется увеличить еще в полтора раза, а количество рабочих мест - до 800. Кроме того, до 2024 года планируется реализовать проект, не имеющий аналогов в России. На «Каспийском заводе стекловолокна», резиденте ТОСЭР г. Каспийск, расположенном на инвестиционной площадке «Уйташ», разработан проект строительства завода по производству стекловолокна одностадийным методом. Проект обойдется в 4,1 млрд рублей.

Сергей Меликов высоко оценил успехи ООО «Дагестан Стекло Тара». Фото: dagsteklotara.ru

Но этим планы по улучшению социально-экономического благополучия региона не ограничиваются. В 2020 году между ООО «Дагестан Стекло Тара» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Модернизация стекловаренной печи».

Руководство предприятия первоочередной задачей ставит решение одной из главных проблем завода - проблему поставки сырья. Сейчас доставка кварцевого песка, одного из основных компонентов стекловарения, организовано из Белоруссии. Стоимость транспортировки выше стоимости самого песка. Поэтому по инициативе Патахудина Магомедова подготовлен к реализации проект строительства горно-обогатительного комбината «ГОК Кварц». На реализацию необходимо свыше 460 млн рублей. Благодаря этому проекту предприятия Дагестана смогут быть полностью обеспечены кварцевым песком, а также это дополнительно создаст 102 новых рабочих места.

В 2020 году под руководством Магомедова был запущен завод по производству и переработке полиэтиленов. «Дагполимер» стал первым предприятием на инвестиционной площадке «Уйташ» в моногороде Каспийске.