В Чечне из желудка девочки с «синдромом Рапунцель» достали ком волос весом 3 кг

Врачи рассказали, что за красивым названием «синдром Рапунцель» стоит опасный диагноз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычную операцию провели в клинической больнице №2 города Грозный. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Чечни, пациенткой стала 11-летняя девочка, страдающая «синдромом Рапунцель».

Ребенок пожаловался на боли в желудке после приема пищи, слабость и тошноту. Врачи усмотрели в этих симптомах клинику желудочной непроходимости. После обследования внутри желудка девочки обнаружили массивное образование. Оказалось, это трехкилограммовый ком волос (!).

За красивым названием «синдром Рапунцель» стоит диагноз трихобезоар. Страдающие этим заболеванием люди - чаще девочки, имеют навязчивую привычку поедать волосы (не обязательно свои). Что приводит к образованию комка из волос в органах желудочно-кишечного тракта. В данном случае ребенок кусал кончики своих волос на голове из-за стресса. Комок, вероятно, нарастал в объеме продолжительное время. В отдельных случаях волосы могут скапливаться несколько лет.

В Минздраве Чечни обращаются к родителям детей, страдающих «синдромом Рапунцель», с советом: подойдите к решению проблемы деликатно без жестких методов воздействия.

- В первую очередь, нужно понаблюдать за ребенком и понять, в какой ситуации начинают проявляться признаки невроза, что его может тревожить, - рекомендуют в ведомстве.

Кстати, «КП» ранее рассказала историю о том, что в Грозном из желудка маленького мальчика врачи извлекли соску и клубок изоленты.

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