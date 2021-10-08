Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Также Айшат владелица крутого кафе Paris в Грозном, оформленного во французском стиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат стала министром культуры Чечни. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

- От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики! – написал Даудов на своей странице в соцсети Инстаграм.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в сентябре 2020 года дочь главы Чечни Айшат Кадырова указом отца назначена первым заместителем министра культуры республики. Об этом в соцсетях сообщил сам Рамзан Кадыров.

По словам главы региона, это назначение — твердо взвешенное решение, основанное лишь на заслугах 21-летней девушки. К этому возрасту, она уже успела отметиться как великолепный кутюрье, создавший несколько коллекций во главе собственного модельного дома Firdaws.

Напомним, старшая дочь Кадырова – Айшат, родилась 31 декабря 1998 года. Она довольно известная в Чечне личность. Девушка занимается модельным бизнесом - ей принадлежит дом моды Firdaws, в котором шьют традиционные чеченские и исламские наряды.

Также Айшат владелица крутого кафе Paris в Грозном, оформленного во французском стиле.

А другая дочь чеченского лидера - Хадижат Кадырова в декабре 2020 года стала главой департамента дошкольного образования Грозного.

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