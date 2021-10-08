Министр промышленности и торговли Республики Дагестан: «Делаем ставку на точки роста»

Низам Халилов. Фото: пресс-служба Минпромторга Дагестана

В беседе с «КП-Северный Кавказ» министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Рахманович Халилов рассказал о приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития промышленного производства и привлечению инвестиций в отрасль.

- Низам Рахманович, как бы Вы охарактеризовали промышленный потенциал Республики Дагестан? Расскажите, пожалуйста, о тенденциях и перспективах развития отрасли.

- Так сложилось, что промышленность Дагестана представлена предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем существуют предприятия легкой, стекольной промышленности и новые производства, которые мы намерены развивать в рамках кооперации и единой промышленной политики Российской Федерации.

- На сегодняшний день большинство промышленных предприятий республики буквально «отрезаны» от тех инвестиционных ресурсов, которыми могут воспользоваться предприятия в других субъектах страны. Чем это обусловлено?

Для создания нового производства у инвестора есть определенный капитал и иное залоговое обеспечение. Проблема в том, что более 70% проектов инвесторов, обращающихся за поддержкой, отсеиваются из-за неподготовленности документов на прединвестиционной фазе (в основном из-за неурегулированности вопросов землеотведения, отсутствия правоустанавливающих документов, залогового обеспечения). Необходима качественная подготовка документов на этой фазе, что является залогом получения поддержки из различных институтов и инструментов.

Совместно с Минпромторгом России мы работаем над тем, чтобы новые производственные площадки могли подавать соответствующие заявки на получение инвестиций. Оказывать содействие многим промышленным предприятиям республики достаточно сложно по ряду причин. Большинство из них создавались как цеха за счет частных средств и расположены, как правило, на территории жилых поселений, а не в промышленной зоне - это существенный стоп-фактор при оказании содействия. Тем не менее, такие предприятия фактически являются точками роста. Нам предстоит большая работа, чтобы вывести данные предприятия на конкурентоспособный уровень выпуска продукции. К примеру, в республике есть обувные и мебельные фабрики, которые выпускает продукцию отменного качества. При этом показать высокий уровень производственной мощности предприятие не в состоянии, нет возможности расширить производство, приобрести дополнительное оборудование.

- Какие меры принимаются для решения этих задач?

- В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» предприятиям республики оказывается поддержка в виде субсидий и займов. При этом займы предоставляются из Фонда развития промышленности - как федерального, так и регионального. Также мы можем оказывать предприятиям поддержку в части решения вопросов при получении разрешительной документации. Эта работа активно ведется на территории республики, благодаря чему уже в следующем, 2022 году в Дагестане будут запущены новые предприятия легкой промышленности.

В этом году нам удалось подать две заявки в федеральный Фонд развития промышленности. По одной уже получено одобрение. В частности, завод «Керамогранит Дагестан» получил заём в 1,2 миллиарда рублей под 1% годовых. Эти средства будут направлены на строительство дополнительной производственной линии по производству керамической плитки, что позволит вдвое увеличить объем выпускаемой продукции и создать дополнительные рабочие места.

ВАЖНО!

- На какие виды господдержки может рассчитывать малый и средний бизнес Дагестана?

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан также оказывает содействие малому и среднему бизнесу посредством регионального Фонда развития промышленности, учрежденного Минпромторгом РД. Предоставляются субсидии на приобретение оборудования, на пополнение оборотных средств, на организацию производства комплектующих изделий, на модернизацию производства, на производство оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты и лечения эпидемических заболеваний, а также на производство средств индивидуальной защиты и на приобретение указанной готовой продукции. Каких-то особых критериев на получение субсидий не имеется (кроме наличия ликвидного залогового обеспечения). Поддержку могут получаить все, работающие в реальном секторе экономики, не имеющие налоговой задолженности.

Но, надо сказать, что субъекты малого и среднего предпринимательства с осторожностью обращаются за господдержкой, опасаясь, что в их работе могут быть выявлены нарушения. Несмотря на это, есть предприятия, реализовавшие ряд проектов за счет господдержки, что позволяет привлечь и другие субъекты СМП.

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НАДО ПОВЫШАТЬ

- Какие крупные инвестиционные проекты реализуются в Дагестане?

- Новыми собственниками был приобретен дагестанский завод по производству плитки и керамического гранита «Мараби», на базе которого основан «Керамогранит Дагестан». Здесь будет запущена вторая линия производства, что даст не только дополнительные инвестиции, но и позволит создать новые рабочие места. Помимо этого, на предприятии «Дагестан стекло тара» реализуется инвестиционный проект по производству тонкотелой бутылки. Здесь также удастся нарастить мощности по производству стеклотары. В настоящее время проект проходит комплексную экспертизу в федеральном Фонде развития промышленности. Объем инвестиций составит по производству - 1,6 млрд рублей, собственные средства - 330 млн рублей.

Несмотря на низкую инвестиционную привлекательность промышленных предприятий региона, работа по привлечению инвесторов продолжается, и перед нами стоит непростая задача - стать инвестиционно-привлекательней. Тем не менее имеются внутренние ресурсы, которые наши предприниматели активно вкладывают. Например, в республике реализуются два проекта по производству сухих смесей для строительной отрасли, на реализацию которых местные предприниматели готовы направить собственные средства.

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

- Каковы результаты работы министерства по итогам первого полугодия 2021 года?

- В первую очередь мы нацелены на развитие индустриальных парков, которые имеются в республике. Нам предстоит провести их сертификацию и аккредитацию, чтобы иметь возможность пользоваться федеральными мерами поддержки. Данная работа уже ведется. Так, сертифицированы уже два индустриальных парка. Это «Фотон» в Махачкале, созданный на базе ООО «Глобал-М», кторый выполняет важный комплекс задач, связанный с оказанием помощи в развитии уже существующим предприятиям малого и среднего бизнеса. В частности, он обеспечивает своим резидентам комфортный доступ ко всем услугам, необходимым для организации и ведения бизнеса. В индустриальном парке производится разная продукция, в том числе стекольная, различного вида металлоконструкции, упаковочная тара, обувь, сувенирные изделия, полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка и другая продукция.

Сертификацию прошел и индустриальный парк «Дагдизель» в Каспийске, на котором планируется организовать производство строительных материалов, переработку ТКО, производство композитных материалов.

Еще одна задача на ближайшее время - провести отбор промышленных предприятий для предоставления субсидий на модернизацию производства. Предприятия смогут получить компенсацию затрат на закупку оборудования - 50 % от стоимости оборудования. При этом максимальный размер субсидии составит 10 млн рублей.

Налажена работа в части кооперации с крупными частными предприятиями - как за пределами республики, так и на территории Дагестана. Нам уже удалось построить новые кооперационные связи на примере завода «Экотар» в Каспийске. Провели ряд встреч, где предприниматели договорились о сотрудничестве, заключили договора об использовании продукции «Экотар». Наладить кооперационные связи удалось и с Каспийским «Дагполимером». И по части кооперации ведутся переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией. И это лишь малая часть из того, что нам еще предстоит сделать.

- Какие задачи сегодня стоят перед республиканским Минпромторгом?

- Мы ставим перед собой амбициозные задачи, поэтому намерены выстраивать работу, в том числе и в перспективных направлениях отечественной промышленности.

Делаем ставку на производство композитных материалов. На сегодняшний день зарубежный рынок композитных материалов составляет порядка 500 млрд долларов, а рынок в России - всего 2,5 млрд долларов. У нас имеется соответствующие производство в республике - ООО «Махачкалинский завод стекловолокна». И реализуется крупный проект по созданию нового производства на территории промпарка «КИП Пром Каспий» ООО «Каспийский завод стекловолокна». Так что в этом направлении мы можем стать достаточно перспективными.

А также делаем ставку на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Здесь перед нами стоит задача - увеличение доли гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК и доведение к 2030 году до 50%.