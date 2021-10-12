Следователи Дагестана начали проверку после продажи московских туристов в рабство

Следствие Дагестана заинтересовалось продажей туристов в рабство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Дагестана начал проверку после заявления туристов Петра Пелеханова и Ольги Лифатовой о рабстве.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по заявлению жителей города Москвы об использовании рабского труда проводится доследственная проверка, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Напомним, пара из Москвы решила отправиться автостопом в Крым. На трассе их подобрал водитель автобуса и предложил подкинуть до Ставрополя. Петр и Ольга согласились. В итоге их привезли в Дербент, где продали в рабство. Хозяином столичных ребят стал предприниматель - владелец теплицы в селе Ново-Мака Сулейман-Стальского района.

Путешествие Петра и Ольги в Крым закончилось работой в теплице в Дагестане. Фото: "Альтернатива".

По версии следствия, владелец хозяйства обещал им зарплату в 10 тысяч рублей.

На теплицах пара проработала месяц с 1 сентября 2021 года, а 2 октября им удалось сбежать. За ночь они добрались до Дербента, оттуда - в Махачкалу на перекладных, где обратились в полицию с заявлением. При этом они рассказали, что работали за деньги, никто их не обижал, а в участок обратились лишь потому, что посчитали водителя рейсового автобуса вербовщиком. Мол, он привозит людей в Дагестан и продает, как рабов.

- Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве, - сообщают в республиканском СКР.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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