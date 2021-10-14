Тренер «Алании» нецензурно высказался про проигрыш «Акрону» на пресс-конференции

Барсы уступили "Аркону". Фото: ФК "Алания"

Тренер «Алании» Спартак Гогниев бурно отреагировал на проигрыш команде из Тольятти «Акрон». Свой возмущенный спич на пресс-конференции тренер барсов сопроводил нецензурной лексикой.

- Хочется сказать ребятам: они против всего этого (матерное междометие) играют и стремятся победить! А потом из нас дураков делают, что мы материмся или ругаемся, нас удаляют. Но это неправильно! - заявил Гогниев.

Встреча «Алании» и «Акрона» 13 октября 2021 года в Жигулевске закончилась проигрышем барсов со счетом 2:1. После матча Гогниев поздравил соперников с победой и высказался в защиту своих футболистов, отметив их самоотдачу на поле.

Поражение команды также прокомментировал и полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, сказав, что игра была под контролем, а для победы им просто не хватило концентрации в конце матча.

- Мы полностью контролировали игру. Много владели мячом, забили быстрый гол. Потом произошли абсолютно ненужные фолы с нашей стороны. Соперник свои два момента, два стандарта реализовал, а мы пропустили обидные голы. Для победы нам сегодня просто не хватило концентрации в конце матча, - сказал Хосонов.

Полузащитник отметил, что был в матче и спорный момент, но «ничего страшного» не произошло и надо двигаться дальше.

- В конце встречи был эпизод, где судья не назначил чистый пенальти. Не знаю, почему он принял такое решение. На мой взгляд, это однозначно был 11-метровый. Но ничего страшного, будем двигаться дальше! Сделаем выводы из этой игры, - сказал полузащитник.

На данный момент у ФК «Алания» 32 очка, команда значится третьей в турнирной таблице.

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