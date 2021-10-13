В Ставрополе родильный дом больницы скорой помощи закрывают для COVID- госпиталя

Сотрудники медицинского учреждения уже выступили против этой инициативы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акушерское отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБ СМП) Ставрополя закрывается, чтобы его могли перепрофилировать под COVID- госпиталь. Об этом сообщило руководство отделения.

На сегодняшний день пока неизвестно, когда в роддоме разместят стационар для больных коронавирусом, и куда переведут будущих мам. Сотрудники медучреждения уже выступили против этой инициативы.

Так, акушерка с 16-летним стажем накануне поделилась об этом в соцсети.

- Я работаю в учреждении @roddom_gkb_smp_stavropol , которое меняет мир акушерства к лучшему, дает возможность женщинам, независимо рожают они по ОМС или по контракту, рожать детей бережно, с любовью и уважением к женщине, без рутины и акушерской агрессии. Много близких мне людей ушло за время пандемии и я понимаю важность борьбы с ковид. Я преклоняюсь перед врачами, медсестрами, санитарками, работающими в красных зонах по всей стране. НО!!! Дети - это наше будущее. Они останутся после нас. Неужели, их можно сделать размерной монетой в борьбе за наши жизни? (орфография и пунктуация автора сохранены) – написала акушерка в сети.

Ее коллега Маргарита Смирнова также рассказала жителям Ставрополья об этом случае «со слезами на глазах»:

-Пришла на планерку с главным врачом. Дальше все как во сне. Ситуация с заболеваемостью и смертностью критичная, не хватает мест в стационарах, и наш роддом очень подходит для перепрофилирования в специализированный госпиталь! Пандемия коснулась каждой семьи, наверняка, у всех есть знакомые и родственники, которые перенесли эту тяжелую болезнь, и надо продолжать борьбу с ней. Честно, пишу пост и слезы на глазах, и сегодня я видела эти искренние слезы и слова негодования от многих сотрудников роддома, - пишет медик.

Напомним, что подробности решения еще не разглашаются. В министерстве здравоохранения Ставрополья эту информацию пока не прокомментировали. Тем временем в официальном аккаунте роддома ГКБ СМП в Инстаграме говорится:

- Весь вечер в соцсетях происходят волнения. Нам жаль, что мы стали причиной ваших переживаний. Пока ничего сказать не можем, информация будет позже, в ближайшие дни. Очень просим не волноваться наших дорогих беременных! Надеемся внести ясность и все для вас разрешится наилучшим образом!

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