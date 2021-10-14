Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 14 октября 2021 года отмечает свое 46-летие

Владимир Владимиров возглавляет регион с 2017 года. Фото: gubernator.stavkray.ru

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Ставропольское региональное отделение Совета женщин России поздравляет Вас с днем рождения и выражает Вам признательность за Вашу деятельность на ответственном посту губернатора. Наш чудесный благодатный край развивается и хорошеет, преображаются города и села, щедрая на дары ставропольская земля чутко отзывается на любовь и бережное к ней отношение. Надеемся, что и в дальнейшем все позитивные тенденции сохранятся, перемены к лучшему продолжатся, жизнь в крае станет еще более комфортной, благополучной и безопасной. А мы, женщины Ставрополья, будем и впредь вносить свой посильный вклад в общее дело процветания края, помогая нашим дорогим ветеранам, семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, одиноким пожилым людям, сиротам, детям-инвалидам - всем тем, кто больше других нуждается в заботе, - окружая их вниманием и теплом, поддерживая добрым словом. От всей души желаем Вам новых больших свершений на благо Ставрополья, масштабных проектов и сил, энергии для их успешной реализации. Крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, изобилия, мира, душевного равновесия и добра - Вам и всем Вашим близким!

Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава Пятигорска:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Профессионализм и ответственность, стремление сделать Ставропольский край одним из самых благополучных регионов страны снискали Вам заслуженное уважение земляков и коллег. Сегодня на Ставрополье успешно и динамично развиваются многие отрасли экономики, социальная сфера, культура. Преображаются Кавминводы - одно из главных богатств нашего края. Хорошеет Пятигорск, с каждым годом становясь все более современным, красивым и комфортным как для местных жителей, так и для многочисленных отдыхающих. Многие проблемы города-курорта нам удается успешно решать в тесном сотрудничестве с краевой властью, и мы благодарны за это. От имени пятигорчан и себя лично искренне желаю Вам дальнейших успехов в работе по эффективной реализации богатого потенциала Ставрополья. Доброго здоровья и всего наилучшего - Вам и Вашим близким!

Сергей ПЕРЦЕВ, глава Минераловодского городского округа:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От лица всех жителей Минераловодского городского округа и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Успехи социально-экономического развития Ставропольского края последних лет, несомненно, связаны с мудрыми и выверенными решениями его руководителя. Во многом благодаря Вашему неравнодушию и желанию сделать мир вокруг себя лучше, умению находить дополнительный час к имеющимся двадцати четырем в сутках для работы, регион сегодня сделал большой и качественный шаг в создании комфортных условий для жизни и труда ставропольцев, реализации их творческого и профессионального потенциала. Отдельной благодарности, конечно же, стоят большие позитивные преобразования, которые затронули Минераловодский городской округ. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных планов. Уверены, что те успехи, которые с таким трудом достигались, станут надежным фундаментом будущих свершений на благо нашей общей малой родины - Ставропольского края!

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор» (Предгорный район), и коллектив:

- Уважаемый Владимир Владимирович, с днем рождения! Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за те огромные усилия, которые Вы прилагаете для успешного развития нашего родного Ставрополья! На своем ответственном посту Вы, как и положено настоящему лидеру и рачительному хозяину, умеете находить верные решения даже в самых сложных ситуациях и делать правильные шаги. Во многом благодаря Вашему профессионализму и дальновидности в регион привлекаются большие инвестиции, в том числе в один из главных для нашего края агропромышленный сектор, и у нас, ставропольских тружеников, есть сегодня хорошие возможности, чтобы брать новые высоты и улучшать свою жизнь. От всей души желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, изобилия, мира и добра!

Андрей АЛЬЧАКОВ, генеральный директор ООО «Агро-плюс»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Труд руководителя такого масштаба требует большого профессионального и жизненного опыта, организаторских способностей, дальновидности, смелости и открытости. Все эти качества присущи Вам в полной мере и в дальнейшем, уверен, будут также способствовать успешной реализации планов по развитию Ставропольского края и плодотворной работе на благо его жителей. Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим родным, бодрости духа, поддержки со стороны коллег, друзей и близких, новых свершений, удачи и благополучия!

Анатолий ЖДАНОВ, депутат Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 16, директор сельскохозяйственного предприятия ООО «Битл»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! За годы плодотворной работы на посту губернатора Ставропольского края Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение земляков. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе - когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом! Желаю Вам долгих лет жизни, крепости духа и новых свершений, здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье! Пусть Вас окружают верные друзья и всегда сопутствует удача!

Григорий ДОНЦОВ, генеральный директор ООО ОПХ «Луч» (Новоселицкий район):

- Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Профессионализм, трудолюбие, грамотное руководство, ответственное отношение к делу, стремление внести значимый вклад в решение задач всестороннего развития нашего прекрасного Ставрополья снискали Вам заслуженный авторитет и уважение земляков и коллег. Желаю Вам дальнейших успехов в работе по эффективной реализации богатого потенциала края, повышению уровня и качества жизни ставропольцев. Доброго здоровья, долголетия, мира, преуспевания и радости - Вам и Вашим родным!

Евгений КУЩ, председатель СПК-племзавод «Дружба» (Апанасенковский район), и коллектив:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте от имени нашего коллектива и от себя лично поздравить Вас с днем рождения и поблагодарить за плодотворную работу во благо нашего Ставрополья. Под Вашим руководством по многим направлениям удалось добиться высоких показателей - край уверенно занимает хорошие позиции в разных отраслях. Уверены, Ваши знания, управленческий талант и опыт позволят и впредь эффективно решать профессиональные задачи, способствующие успешному развитию всех сфер жизнедеятельности региона. От всей души желаем, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы все планы реализовались. Пусть дом будет полной чашей, удача сопутствует всем начинаниям, а рядом всегда будут родные, друзья и единомышленники.

Александр ВОРОЖКО, председатель СПК колхоз «Гигант» (Благодарненский район), и коллектив:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения и выражаем искреннюю признательность за все предпринятые Вами усилия и шаги, направленные на экономическое и социальное преображение родного края. Благодаря Вашему профессионализму и активной жизненной позиции в экономику региона успешно привлекаются инвестиции, в крае ведется большое строительство, решаются сложные социальные проблемы, развиваются все сферы жизнедеятельности. Ставропольцы благодарны Вам за это и за искреннее внимание к их повседневной жизни. От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, оптимизма, дальнейших успехов в труде на благо Ставрополья и его жителей.

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский»: (Кочубеевский район).

- Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения, присоединяюсь ко всем добрым словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Позвольте поблагодарить Вас за Вашу активную деятельность и решительные шаги, направленные на экономическое и социальное преображение Ставрополья. С каждым годом наш край становится все более благоприятным для работы и жизни, все более привлекательным для многочисленных гостей и серьезных инвесторов. Экономика региона, в том числе ее важнейшая составляющая - аграрная отрасль, успешно развивается. Уверен, впереди - новые свершения, высоты и рекорды. Искренне желаю процветания Ставропольскому краю под Вашим руководством, здоровья, благополучия, мира и счастья - Вам и Вашей семье!

Георгий МАКСИМОВ, председатель СПК Колхоз «Нива» (Буденновский район), и коллектив:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем Вашего рождения! Ставрополью повезло, что его возглавляет эффективный, грамотный и ответственный губернатор. Все Ваши усилия направлены на решение проблем своих земляков, которые замечают перемены к лучшему в разных областях жизни, видят внимание, чувствуют поддержку, ощущают ответственность за их судьбы. Хочется пожелать Вам, чтобы поводов для гордости за сделанное во благо края было еще больше, чтобы цели достигались, проблемы решались, а добро - приумножалось! Удачи Вам во всех начинаниях, верных друзей и соратников рядом, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья, гармонии и изобилия - Вашим родным!

Николай КОЛЕСНИКОВ, директор ООО «Курское» (Курский район), и коллектив:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения! Ваш богатый профессиональный опыт, целеустремленность и умение видеть перспективу помогают Вам ставить задачи, важные для процветания нашего замечательного Ставропольского края, и успешно их решать. Под Вашим руководством в регионе произошли значительные позитивные перемены, и ставропольцы благодарны Вам за это. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, новых больших проектов, а также сил и энергии для их успешной реализации. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, оптимизма, душевного равновесия и поддержки коллег!

Лидия ДУШКА, председатель СПК колхоз «Родина» (Красногвардейский район):

- Уважаемый Владимир Владимирович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! На Вашем ответственном посту Вы уже много лет делаете все для того, чтобы наша малая родина преображалась, расцветала и развивалась. И на этом пути Вы достигли серьезных успехов - край по праву считается одним из самых благополучных регионов страны. Уверена, впереди много новых свершений, достижений и рекордов во благо прекрасной земли ставропольской и всех ее жителей! Позвольте поблагодарить Вас за смелость, внимание и поддержку и пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, долголетия, счастья, радости, душевного равновесия и тепла!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий район):

- Многоуважаемый Владимир Владимирович! Примите самые искренние слова поздравления с днем Вашего рождения и благодарности за Ваш труд на благо Ставропольского края! Очень ценно и достойно уважения, как Вы дальновидно и смело принимаете верные решения для успешного развития нашего замечательного региона, постоянного движения вперед, используя инновации и накопленный опыт. Аграрии края, справедливо считающегося житницей страны, признательны Вам за внимание и поддержку, которые помогают добиваться хороших результатов, идти в ногу со временем и постоянно улучшать жизнь тружеников отрасли и всех ставропольцев. От всего сердца желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья, гармонии, изобилия и мира!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, генеральный директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский район):

- Уважаемый Владимир Владимирович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения и слова признательности за заботу о благосостоянии ставропольцев, за внимание и поддержку, за профессионализм и смелость в решении сложных вопросов. Под Вашим руководством сегодня наш замечательный край и одна из главных его отраслей - сельское хозяйство - активно развиваются. Сохраняя традиции, внедряя новое, мы улучшаем показатели, занимаем передовые позиции. Наши успехи - не просто повод для гордости, но и стимул для дальнейших достижений во благо малой родины и всей страны. Уверен - впереди много новых свершений и рекордов. От всей души желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, благоденствия и удачи. Мира и добра - Вашей семье!