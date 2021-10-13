В роддоме Ставрополя прокомментировали информацию о перепрофилировании учреждения под COVID-госпиталь

Ставропольцы обеспокоились дальнейшей судьбой родильного дома и тем, как быть теперь будущим мамам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Информация о том, что родильный дом городской больницы № 4 Ставрополя закрывают, возмутила горожанок. Многие жители краевого центра обеспокоились дальнейшей судьбой родильного дома и тем, как быть теперь будущим мамам.

Ситуацию вокруг этого медучреждения прокомментировал главный врач Андрей Пучков.

По его словам, сейчас роддом работает в штатном режиме. Все плановые госпитализации, обращения в роддом беременных - все работает как и прежде!

- Просим сохранять спокойствие, не паниковать! И, пожалуйста, будьте взаимовежливы друг к другу, к властям, к нашему Минздраву, который всеми силами старается сделать лучше для всех нас! Время сейчас сложное для всех, ковид это - не новости или страшилки, это реальность. Нам нужно справиться с этой бедой, поддерживая друг друга, и ни в чем не обвиняя. Если начнется перепрофилирование роддома для госпиталя, просим отнестись с пониманием! Нам нужно помочь друг другу! - обратился он к жителям Ставрополя.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на сегодняшний день пока неизвестно, когда в роддоме разместят стационар для больных коронавирусом, и куда переведут будущих мам. Сотрудники медучреждения уже выступили против этой инициативы.

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