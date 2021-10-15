Бунт в колонии Владикавказа 15 октября 2021 года: к тюрьме направлены все военные силы города

Преступники начали потасовку между собой, затем вмешались надзиратели. Фото: соцсети

Заключенные устроили бунт в колонии Владикавказа 15 октября 2021 года. В тюрьме преступники начали массовые беспорядки: выбили двери в помещениях, уничтожили камеры видеонаблюдения. К учреждению стягиваются военные, полицейские и медики.

Пока официальной информации не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. В колонии находятся по меньшей мере 600 заключенных за самые разные преступления. Правоохранители перекрыли ближайшие к тюрьме улицы, во двор учреждения заезжают кареты скорой помощи.

- Двое осужденных из ШИЗО в ИК-1 в Северной Осетии спровоцировали беспорядки, - сообщили в УФСИН Северной Осетии.

Появилась информация, что накануне один из преступников в знак протеста зашил рот нитками и объявил голодовку. Также есть предположение, что заключенные давно требовали послабления режима в исправительной колонии. В частности, они просили возможности пользоваться мобильными телефонами.

Пока никаких официальных подтверждений нет. Правоохранители готовятся к штурму.

Военные быстро подавили волнения в тюрьме, весь периметр оцеплен. Известно, что в нескольких зданиях колонии начался пожар, это осложняет ситуацию. Перед воротами тюрьмы собралась толпа родственников преступников, которые переживают за их жизни.

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