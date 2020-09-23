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Заключенные сбежали из тюрьмы в Дагестане — они год рыли тоннель

Шестерых беглецов уже ищут, двоих из них называют "особо опасными"
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дагестане разыскивают шестерых заключенных, которые сбежали из колонии строго режима через самодельный тоннель. План побега беглецы вынашивали аж год и за это время успели прорыть большой и комфортабельный выход из тюрьмы. О побеге сообщают источники "КП" в правоохранительных органах.

Как сообщают во ФСИН, заключенных недосчитались во время подсчета.

Все беглецы - Шамиль Бойматов, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов, Магди Мириев, Нажмудин Ахмеднабиев - сидели за разные статьи. К примеру, Абдулкадиров получил 13 лет по статье 228 УК РФ. А Амирова осудили на 14 лет за убийство и хищение оружия. Его и Ахмеднабиева считают особенно опасными беглецами. Все остальные осужденные сидели за наркотики или контрабанду.

Беглецы. Слева направо: Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Бойматов Шамиль. Фото с ориентировки

Беглецы. Слева направо: Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Бойматов Шамиль. Фото с ориентировки

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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