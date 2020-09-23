Сбежали с комфортом: в Дагестане зэки вырыли на волю туннель со светом и железной лестницей

Беглецы в розыске. Иллюстративное фото Фото: Борис КОКУРИН

СТРОГИЙ РЕЖИМ С КОМФОРТНЫМ ПОБЕГОМ

Исправительная колония №2 в дагестанском поселке Шамхал — это, конечно, не знаменитый Шоушенк, но побегов заключенных здесь раньше не было. Режим строгий, а это значит — постоянные проверки его соблюдения, повышенный контроль за заключенными и усиленная охрана зоны — с собаками, автоматчиками на вышках и двойными стенами с намотанной по периметру колючкой. Однако шестеро заключенных смогли достаточно легко обмануть систему. В течение года зэки умудрялись скрывать от надзирателей подкоп, который они начали рыть в одном из производственных цехов.

— На зоне делают изделия из металла — декоративные ворота, кованые решетки и прочее. Естественно, при отсутствии нормального контроля за людьми в цеху и учета металла зэкам ничего не стоило сделать себе лопаты, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах Дагестана.

Хватились беглецов на вечерней поверке, когда во время построения шесть человек не отозвались из строя. Врубили сирену, бросились с автоматами и собаками шерстить бараки и цеха, но было поздно — арестантов и след простыл. В полу одного из цехов обнаружили вход в туннель, который все это время маскировали мебелью, а внутри - хорошо укрепленные, ровные стены, железную лестницу и даже электрическую подсветку из самодельных фонарей! Тоннель обустроили настолько основательно, как будто никуда не спешили и собирались ходить по нему на волю неоднократно.

В длину подкоп оказался не менее 50 метров и выходил за забором колонии. Вещей арестантов не нашли. След собаки взяли, но быстро потеряли. Объявленный по всем постам план «Перехват» и тотальные проверки транспорта в окрестностях села тоже результата не дали. Зэки словно растворились в ночи. Следователи полагают, что на воле у них могли быть покровители, которые помогли с убежищем и одеждой. Кроме того, недалеко от ИК-2 нашли схрон с оружием. Связан ли он как-то с беглецами — следствие устанавливает.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Там даже была лестница Фото: СОЦСЕТИ

УБИЙЦЫ И БАРЫГИ

29-летний уроженец Таджикистана Шамиль Бойматов (оставалось сидеть 8 лет), 30-летний уроженец Таджикистана Махмадрасул Машрабов (5 лет) и 21-летние жители Кизлярского района Магди Мириев (8 лет) и Магомед Абдулкадиров (10 лет) сидели в ИК №2 за незаконный оборот наркотиков. Двое других отбывали сроки за убийство.

Рашид Аминов в прошлом - владелец кальянной в Махачкале. В 2015 году после рабочего дня он отпустил персонал домой и остался наедине с приятелем. Общение не задалось. Аминов в разгар спора набросился на собеседника с 2,5-сантиметровым клинком. Судмедэксперт насчитал не менее 10 ударов в грудь, живот и спину жертвы. После этого Аминов спрятал тело и уехал на машине своей жертвы, прихватив заодно и все ее вещи, включая травматический пистолет "Макаров" с 6 пулями к нему. Сидеть Аминову оставалось 9 лет.

Нажмудин Ахмеднабиев незадолго до своего убийства учился в одном из исламских университетов. В апреле 2017 года он заглянул в гости к жене своего двоюродного брата, который в тот момент работал в полях под Астраханью. После этого визита брат Ахмеднабиева обвинил его в попытке изнасилования своей жены. Пару дней родственники выясняли отношения словесно и кулаками, а потом Ахмеднабиев взял нож и зарезал жену брата, а его самого тяжело ранил. До освобождения ему оставалось 11 лет.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

Сейчас в ИК-2 проходит служебная проверка в рамках возбужденного уголовного дела о халатности. Начальство колонии и надзиратели — на допросах. Следствие выясняет, почему на строгом режиме было такое попустительство в производственных цехах.

Тем временем беглецов ищут уже не только в поселке Шамхал, но и по всей Махачкале. Колония находится всего в 6 километрах от столицы Дагестана. Ориентировки разосланы по всем постам в республике, а также в соседние регионы.