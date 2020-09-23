За зэков, сбежавших из тюрьмы в Дагестане, объявили вознаграждение

Разыскиваемые преступники. Фото: МВД по РД

В Дагестане объявили вознаграждение за информацию о заключенных, сбежавших из тюрьмы. За сведения о местонахождении зэков готовы дать миллион рублей. Награду объявило Правительство Республики Дагестан.

О вознаграждении рассказал глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с мэрами и руководителями районов.

- Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике. Мы это можем сделать, делаем и будем делать, - приводит слова Васильева пресс-служба Правительства РД.

Деньги дадут за информацию, которая "представляет интерес следствию", и помощь в розыске. Средства уже выделены из бюджета республики. Если у вас информация, звоните по номерам: 112 или 99-45-00.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

Напомним, 22 сентября, после 23 часов, из ИК-2 сбежали шесть заключенных. Зэки прокопали 50-метровый тоннель в цехе тюрьмы. Все беглецы объявлены в розыск, ориентировки распространили по соседним регионам страны. По предположительной информации, которую озвучили в УФСИН по РД, мужчины могут скрываться на Ставрополье.

По факту побега возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Идет служебная проверка, на месте работает руководство УФСИН по РД и правоохранительные органы.

ВСЕ — ПО ДЕЛУ

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