В Дагестане завели дело о халатности после побега зэков через тоннель

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело после побега заключенных из тюрьмы через тоннель. Следователи и сотрудники УФСИН по РД ищут допустивших это надзирателей.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). [...] Побег стал возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей, - сказано в сообщении СКР по РД.

Сейчас идет розыск заключенных. Их личности уже раскрыты: двое из них сидели за убийство, а четверо - за наркотики. Кроме того, двое зэков были уроженцами Таджикистана, остальные - местные жители.

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