"По локоть в крови": раскрыты личности зэков, сбежавших через тоннель из тюрьмы в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны личности всех заключенных, которые сбежали из тюрьмы в Дагестане. Мужчины год рыли тоннель - он получился очень просторным и комфортабельным. Всех зэков объявили в розыск, сотрудникам правоохранительных органов разослали ориентировки на каждого, сообщает пресс-служба УФСИН по Дагестану.

Двое заключенных были осуждены за убийство. Это 22-летний уроженец Дагестана Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний житель Махачкалы Рашид Аминов. Первому осталось сидеть 11 лет, а второму - девять.

Остальные - 29-летний уроженец Таджикистана Шамиль Бойматов, 30-летний уроженец Таджикистана Махмадрасул Машрабов и 21-летние жители Кизлярского района Магди Мириев и Магомед Абдулкадиров - поймали на наркотиках. Некоторых из них задержали с "особо крупными" партией, им оставалось отсидеть от пять до 11 лет.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

Известно, что тоннель обнаружили 22 сентября, после 23 часов. Сотрудники тюрьмы тут же подняли тревогу и объявили беглецов в розыск. Руководство УФСИН по Дагестану уже на месте. Проходит служебная проверка.

- Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности, - сказано в сообщении УФСИН по РД.

Отсюда начинался тоннель Фото: СОЦСЕТИ