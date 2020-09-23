Поиск расширяется: беглецов из тюрьмы в Дагестане ищут в других регионах

География поиска заключенных, сбежавших из ИК-2 в Дагестане, расширяется. Ориентировку на шестерых беглецов разослали в другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

- Ведётся розыск преступников. Ориентировки направлены во все территориальные отделы полиции, в том числе и другие регионы РФ, - сказано в сообщении ведомства.

Согласно информации "КП-Северный Кавказ", двое зэков - 22-летний уроженец Дагестана Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний житель Махачкалы Рашид Аминов - сидели за убийство. Им оставалось 11 и девять лет соответственно. Остальные отбывали срок за незаконный оборот наркотиков. Это 29-летний уроженец Таджикистана Шамиль Бойматов, 30-летний уроженец Таджикистана Махмадрасул Машрабов и 21-летние жители Кизлярского района Магди Мириев и Магомед Абдулкадиров. Для побега они вырыли просторный тоннель, оборудованный даже светом.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

Если вы видели кого-то из этих людей или знаете какую-либо информацию об их местонахождении - звоните на номера: 102, 112, 8 (969) 888-99-90.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"По локоть в крови": раскрыты личности зэков, сбежавших через тоннель из тюрьмы в Дагестане

Двое судимы за убийство, остальные - за наркотики [подробности]