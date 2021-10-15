Заключенные в Северной Осетии устроили бунт, чтобы установить в колонии "свои порядки"

Обеспокоенные родственники ждут любой официальной информации Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФСИН Северной Осетии прокомментировало бунт заключенных в исправительной колонии №1 Владикавказа. По их данным, массовая потасовка началась из-за конфликта двух преступников, в который вмешались сотрудники тюрьмы.

- Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры, - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что волнения начались несколько дней назад. Заключенные хотели послабления тюремного режима, поэтому вошли в конфликт с администрацией. Сейчас территорию колонию оцепили, на месте работают силовики, полиция, медики и пожарные. Заключенные подожгли несколько бараков.

Перед тюрьмой собрались взволнованные родственники преступников. Они видят, как во двор заезжают кареты скорой помощи, но не могут получить официальную информацию о пострадавших.

Обновление на 23:45

- В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в колонии Владикавказа 15 октября 2021 года: к тюрьме направлены все военные силы города

Бунт в колонии Владикавказа 15 октября 2021 года устроили больше 200 заключенных (подробнее).