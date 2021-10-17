Спортсмен из Махачкалы Магомед Халилов победил в ЧМ по Dota 2 и выиграл $1 млн

В сети уже пошутили, что Мага затмил ушедшего из спорта Хабиба Нурмагомедова. Фото: социальные сети

17 октября 2021 года в Бухаресте прошел важнейший для киберспортсменов чемпионат мира по Dota 2 The International. В финале соревновались две команды - российская Team Spirit и китайская Secret. Впервые за последние годы китайцы проиграли со счетом 3:2.

Отечественные киберспортсмены принесли славу России, а каждый член команды - своей малой родине. В их числе 19-летний Магомед "Collapse" Халилов, уроженец Дагестана. Он выиграл в чемпионате мира и получил приз в 1 миллион долларов. Вот так в один день он приобрел статус лучшего игрока и миллионера.

Всего команда заработала около 18,2 миллиона долларов. Это больше 1,2 миллиарда рублей.

Ведущие киберспортсмены отметили игру Магомеда. Фото: социальные сети

Магомед не очень публичная личность: его страница "ВКонтакте" практически пустая, а инстаграм-аккаунта и вовсе нет. Однако в сфере киберспорта его знает практически каждый. Его навыки игры отмечают профессиональные спортсмены, а последний матч и вовсе стал показательным в вопросе мастерства.

О самом Халилове известно не очень много. После окончания школы он поступил на врача, но быстро взял академический отпуск и посвятил себя Dote 2. Сначала родители очень скептически отнеслись к занятию сына, но когда Магомед начал побеждать в соревнованиях, скептицизм сменился на поощрение.

Примечательно, что "трудовой" стаж спортсмена относительно небольшой - он начал играть в 2017 году, а в 2021-ом уже стал чемпионом мира.

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