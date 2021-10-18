Нурмагомедов пояснил свою шутку об избиении мужчины в московском метро

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов спустя четыре дня пояснил, что хотел сказать шуткой об избиении мужчины дагестанцами в московском метро. Много кому сториз спортсмена показалась кощунственной, нашлись даже те, кто обвинил его в поддержке действий земляков. Однако сам боец опроверг домыслы на первой же встрече с журналистами.

Скриншот шутки Нурмагомедова в Instagram

- Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных, - сказал Нурмагомедов.

Спортсмен добавил, что такой шуткой хотел обратить внимание, как в социальных сетях и СМИ преподносится эта ситуация.

- Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут «дагестанец». Кто-то кого-то бьет — везде пишут «дагестанцы». У нас же тоже есть чувства, нас же 3,5 миллиона. Вот эти люди, которые плохо поступают - их человек 15-20, ну 100 человек. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ закидывают, что дагестанец поступил так и так.

По мнению Нурмагомедова, журналисты должны были дать имена нарушителей и не делать акцент на происхождении людей. Он также отметил, что так освещают только ЧП, связанные с уроженцами Дагестана.

- Я никогда не слышал, чтобы бурят как-то поступил или москвич. Только дагестанцев пишут. Вот это меня возмутило!

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