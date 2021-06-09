Хабиб Нурмагомедов шуткой рассказал о своей цели в жизни

Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабиб Нурмагомедов опубликовал шуточный ролик, в котором, будучи еще неизвестным спортсменом, рассказывал о своих планах на будущее. В нем дагестанец признается, что хотел бы разбогатеть, а после "раскачивать", что деньги - не главное.

Видео спортсмен сопроводил коротким описанием. "Человек без чувства юмора - может иметь проблемы в социальной адаптации", - написал он. В комментариях шутку Нурмагомедова оценили по достоинству.

- Спасибо, легенда! Посмеялся от души! - пишут пользователи. Многие реагировали просто смеющимися эмодзи.

Нурмагомедова считают одним из самых успешных спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. За свои бои в UFC мужчина получал миллионы: например, за поединок с Дастином Порье он заработал свыше 6 млн долларов, не считая дополнительных выплат и спонсорских.

Только за последнее время Нурмагомедову сделали два предложения по боям за баснословные деньги. Агент Али Абдель-Азиза заявил журналистам, что мужчина отказался от 100 млн рублей за боксерский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. При этом у дагестанца мог быть спортивный интерес к такому сражению - и он, и американец ни разу не проигрывали. Также спортсмен отказал чеченскому промоушену ACA, который заплатил бы за прощальный бой 400 млн рублей.

Нурмагомедов отклоняет вызовы из-за обещания матери не драться после смерти отца. В последнем бое с Джастином Гейджи он в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и закончил карьеру.

Сейчас звание получил бразилец Чарльз Оливейра, который нокаутировал Майкла Чендлера.

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