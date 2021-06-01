Хабибу Нурмагомедову предложили более 400 млн рублей за прощальный бой

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент промоушена ACA Асланбек Бадаев заявил, что лига готова заплатить Хабибу Нурмагомедову за участие в прощальном бое на их площадке. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "ХукВам".

- Способность заплатить есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова: громкое событие, прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Такое можно было преподнести очень громко, - сказал Бадаев.

Ранее агент Нурмагомедова - Али Абдель-Азиза - сообщал журналистам, что его клиент отказался от поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. За бой ему предлагали 100 млн долларов. Причем у дагестанца был и спортивный мотив согласиться - и он, и американец остаются непобежденными.

- Хабиб сказал: "Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила". Хабиб - мусульманин. Мы очень уважаем своих матерей и не можем попасть на небеса без разрешения матери, - говорил Абдель-Азиза.

О завершении карьеры Нурмагомедов сообщил после боя с Джастином Гейджи, когда в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего в смешанных единоборствах дагестанец провел 29 боев. Спортсмен так и остался непобежденным чемпионом: восемь поединком были завершены нокаутом, 11 - сдачей соперника.

Сейчас звание чемпиона в легком весе у бразильца Чарльза Оливейры. В рамках UFC 262 он победил Майкла Чендлера.

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